لبنانية بين أبرز الحكّام في العالم في مجال الهندسة المعمارية

حصلت الدكتورة ريم كبريال من كلية الفنون الجميلة والعمارة في على جائزة تقدير عالمية ضمن أفضل ثلاثة حكّام في العالم في مجال الهندسة المعمارية، وذلك خلال النسخة العاشرة من جوائز Inspireli Awards التي أُقيمت في العاصمة التشيكية براغ.وتُعدّ هذه المسابقة أكبر حدث طلابي معماري عالمي، إذ شارك فيها هذا العام أكثر من 1604 حكّام من 133 دولة. وقد اختيرت الدكتورة زغيب، التي تشغل منصب رئيسة قسم الهندسة المعمارية في كلية الفنون (الفرع الثاني)، تقديراً لخبرتها الأكاديمية الواسعة ومساهمتها في تقييم مشاريع الطلاب وتقديم الملاحظات التوجيهية لأكبر عدد من المشاركين في المسابقة.يُذكر أن Inspireli Awards هي منصة معمارية عالمية مقرها براغ، تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتكريم الإبداع في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الحضري والتصميم الداخلي، وتُمنح جوائزها سنوياً لطلاب من مختلف أنحاء العالم.