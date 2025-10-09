رجّي استقبل فريز: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للبنان وقواته المسلّحة

Advertisement

وشكر الوزير رجّي الاتحاد الأوروبي على كل المساعدات التي يقدّمها للبنان في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية الاستمرار في دعم القوات المسلحة اللبنانية التي ستـُلقى على عاتقها مسؤوليات كبيرة خصوصا في المرحلة اللاحقة لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في نهاية العام 2026. وطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على لتوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان وتنسحب بشكل غير مشروط من كل الأراضي التي تحتلّها وتفرج عن الأسرى. كما شدد على على أن ماضية بمسار الاصلاح الذي إنطلقت به منذ تشكيلها، باعتباره مطلبا شعبيا لبنانيا قبل أن يكون مطلبا دوليا.، أكد السيد فريز أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للبنان وقواته المسلّحة، وعرض لأفكار عدة يمكن أن يسهم بها الاتحاد لمساعدة لبنان في مجالات عدة، في اليوم التالي لانتهاء مهمة اليونيفيل. ورحب بالاصلاحات الأساسية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، مشددا على أنها ستسهم في توطيد العلاقة اللبنانية الأوروبية خصوصا لجهة الدعم المالي الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدّمه للبنان، والارتقاء بهذه العلاقة الى مستوى شراكة استراتيجية شاملة. كما أكد السيد فريز دعمه موقف لبنان من قضية النزوح السوري وضرورة عودة ، طالما تتوافق هذه العودة مع القانون الإنساني الدولي.