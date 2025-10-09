Advertisement

لبنان

رجّي استقبل فريز: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للبنان وقواته المسلّحة

Lebanon 24
09-10-2025 | 05:26
Doc-P-1427153-638956096931702685.png
Doc-P-1427153-638956096931702685.png photos 0
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي نائب الأمين العام  للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فريز، ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال ووفدٌ من الاتحاد. وجرى خلال اللقاء البحث في سبل دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، لا سيّما على صعيد تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من أداء المهام المطلوبة منه في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واستكمال انتشاره في الجنوب وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، بالاضافة الى حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة.
وشكر الوزير رجّي الاتحاد الأوروبي على كل المساعدات التي يقدّمها للبنان في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية الاستمرار في دعم القوات المسلحة اللبنانية التي ستـُلقى على عاتقها مسؤوليات كبيرة خصوصا في المرحلة اللاحقة لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في نهاية العام 2026. وطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لتوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان وتنسحب بشكل غير مشروط من كل الأراضي التي تحتلّها وتفرج عن الأسرى. كما شدد على على أن الحكومة اللبنانية ماضية بمسار الاصلاح الذي إنطلقت به منذ تشكيلها، باعتباره مطلبا شعبيا لبنانيا قبل أن يكون مطلبا دوليا.

من جهته، أكد السيد فريز أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للبنان وقواته المسلّحة، وعرض لأفكار عدة يمكن أن يسهم بها الاتحاد لمساعدة لبنان في مجالات عدة، في اليوم التالي لانتهاء مهمة اليونيفيل. ورحب بالاصلاحات الأساسية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، مشددا على أنها ستسهم في توطيد العلاقة اللبنانية الأوروبية خصوصا لجهة الدعم المالي الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدّمه للبنان، والارتقاء بهذه العلاقة الى مستوى شراكة استراتيجية شاملة. كما أكد السيد فريز دعمه موقف لبنان من قضية النزوح السوري وضرورة عودة النازحين، طالما تتوافق هذه العودة مع القانون الإنساني الدولي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24