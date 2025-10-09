26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رجّي استقبل فريز: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للبنان وقواته المسلّحة
Lebanon 24
09-10-2025
|
05:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجّي نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي
الأوروبي
شارل فريز، ترافقه سفيرة
الاتحاد الأوروبي
لدى
لبنان
ساندرا دو وال ووفدٌ من الاتحاد. وجرى خلال اللقاء البحث في سبل دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، لا سيّما على صعيد تعزيز قدرات
الجيش اللبناني
لتمكينه من أداء المهام المطلوبة منه في تطبيق قرار
مجلس الأمن الدولي
رقم 1701 واستكمال انتشاره في الجنوب وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، بالاضافة الى حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي
اللبنانية
كافة.
Advertisement
وشكر الوزير رجّي الاتحاد الأوروبي على كل المساعدات التي يقدّمها للبنان في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية الاستمرار في دعم القوات المسلحة اللبنانية التي ستـُلقى على عاتقها مسؤوليات كبيرة خصوصا في المرحلة اللاحقة لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في نهاية العام 2026. وطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على
إسرائيل
لتوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان وتنسحب بشكل غير مشروط من كل الأراضي التي تحتلّها وتفرج عن الأسرى. كما شدد على على أن
الحكومة اللبنانية
ماضية بمسار الاصلاح الذي إنطلقت به منذ تشكيلها، باعتباره مطلبا شعبيا لبنانيا قبل أن يكون مطلبا دوليا.
من جهته
، أكد السيد فريز أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للبنان وقواته المسلّحة، وعرض لأفكار عدة يمكن أن يسهم بها الاتحاد لمساعدة لبنان في مجالات عدة، في اليوم التالي لانتهاء مهمة اليونيفيل. ورحب بالاصلاحات الأساسية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، مشددا على أنها ستسهم في توطيد العلاقة اللبنانية الأوروبية خصوصا لجهة الدعم المالي الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدّمه للبنان، والارتقاء بهذه العلاقة الى مستوى شراكة استراتيجية شاملة. كما أكد السيد فريز دعمه موقف لبنان من قضية النزوح السوري وضرورة عودة
النازحين
، طالما تتوافق هذه العودة مع القانون الإنساني الدولي.
مواضيع ذات صلة
رجي بحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في عودة النازحين السوريين الى بلدهم
Lebanon 24
رجي بحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في عودة النازحين السوريين الى بلدهم
09/10/2025 15:35:50
09/10/2025 15:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عون لفريز: لبنان يرحب بدعم الاتحاد الأوروبي للجيش
Lebanon 24
عون لفريز: لبنان يرحب بدعم الاتحاد الأوروبي للجيش
09/10/2025 15:35:50
09/10/2025 15:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: سنواصل تطوير القوات المسلحة حتى مع انتهاء الحرب!
Lebanon 24
بوتين: سنواصل تطوير القوات المسلحة حتى مع انتهاء الحرب!
09/10/2025 15:35:50
09/10/2025 15:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط: سنواصل مسيرة البناء لقواتنا المسلحة والتطوير لقدراتها
Lebanon 24
رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط: سنواصل مسيرة البناء لقواتنا المسلحة والتطوير لقدراتها
09/10/2025 15:35:50
09/10/2025 15:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي
الحكومة اللبنانية
الاتحاد الأوروبي
الجيش اللبناني
وزير الخارجية
الأمين العام
مجلس الأمن
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن علاقته بالرئيس عون.. هذا ما قاله بري
Lebanon 24
عن علاقته بالرئيس عون.. هذا ما قاله بري
08:29 | 2025-10-09
09/10/2025 08:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الخدمة المدنية.. اجتماع موسع للمديرين العامين لتطوير الإدارة العامة
Lebanon 24
مجلس الخدمة المدنية.. اجتماع موسع للمديرين العامين لتطوير الإدارة العامة
08:28 | 2025-10-09
09/10/2025 08:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
برئاسة سلام.. جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
برئاسة سلام.. جلسة لمجلس الوزراء
08:27 | 2025-10-09
09/10/2025 08:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة طرابلس وجمعية تجار زغرتا الزاوية.. بحث في تعزيز التعاون التجاري
Lebanon 24
غرفة طرابلس وجمعية تجار زغرتا الزاوية.. بحث في تعزيز التعاون التجاري
08:25 | 2025-10-09
09/10/2025 08:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لسلام
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لسلام
08:22 | 2025-10-09
09/10/2025 08:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:30 | 2025-10-08
08/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:29 | 2025-10-09
عن علاقته بالرئيس عون.. هذا ما قاله بري
08:28 | 2025-10-09
مجلس الخدمة المدنية.. اجتماع موسع للمديرين العامين لتطوير الإدارة العامة
08:27 | 2025-10-09
برئاسة سلام.. جلسة لمجلس الوزراء
08:25 | 2025-10-09
غرفة طرابلس وجمعية تجار زغرتا الزاوية.. بحث في تعزيز التعاون التجاري
08:22 | 2025-10-09
سلسلة لقاءات لسلام
08:18 | 2025-10-09
سلامة استقبل وفدًا لعرض مشروع يحفظ هوية جبيل التراثية
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 15:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 15:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 15:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24