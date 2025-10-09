تحذيرًا من المخالفات.. محفوظ يدعو لاجتماع حول تنظيم الإعلام الإلكتروني

Advertisement

دعا رئيس المرئي والمسموع محفوظ رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية الإعلامية وممثليها ولجنة المتابعة إلى اجتماع يُعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء 14 تشرين الأول الجاري في مقر المجلس.وأوضح محفوظ في بيان أن هدف الاجتماع هو مناقشة واقع الإعلام الإلكتروني والمطالب بإنشاء نقابة خاصة للعاملين فيه، باعتباره جزءاً أساسياً من الإعلام المرئي.وأكد أن الإعلام الإلكتروني هو "إعلام حر، يجب أن يُمارس في إطار القانون 382/94 إلى حين صدور قانون الإعلام الجديد"، مشيراً إلى أن هذا القطاع بات يتصدر المشهد الإعلامي اللبناني والعربي، لما يتمتع به من حرية إعلامية مميزة.ودعا المواقع إلى الالتزام بالموضوعية والشفافية وتجنب الإثارة الطائفية والسياسية ونشر الأخبار المضللة، لافتاً إلى أن المجلس سيتخذ إجراءات قانونية بحق المواقع المخالفة بما في ذلك سحب والخبر أو إحالة الملفات إلى والأجهزة الأمنية.