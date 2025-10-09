Advertisement

لبنان

تحذيرًا من المخالفات.. محفوظ يدعو لاجتماع حول تنظيم الإعلام الإلكتروني

Lebanon 24
09-10-2025 | 05:34
Doc-P-1427158-638956103154567136.png
Doc-P-1427158-638956103154567136.png photos 0
دعا رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية الإعلامية وممثليها ولجنة المتابعة إلى اجتماع يُعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء 14 تشرين الأول الجاري في مقر المجلس.
وأوضح محفوظ في بيان أن هدف الاجتماع هو مناقشة واقع الإعلام الإلكتروني والمطالب بإنشاء نقابة خاصة للعاملين فيه، باعتباره جزءاً أساسياً من الإعلام المرئي.

وأكد أن الإعلام الإلكتروني هو "إعلام حر، يجب أن يُمارس في إطار القانون 382/94 إلى حين صدور قانون الإعلام الجديد"، مشيراً إلى أن هذا القطاع بات يتصدر المشهد الإعلامي اللبناني والعربي، لما يتمتع به لبنان من حرية إعلامية مميزة.

ودعا المواقع إلى الالتزام بالموضوعية والشفافية وتجنب الإثارة الطائفية والسياسية ونشر الأخبار المضللة، لافتاً إلى أن المجلس سيتخذ إجراءات قانونية بحق المواقع المخالفة بما في ذلك سحب العلم والخبر أو إحالة الملفات إلى القضاء والأجهزة الأمنية.
