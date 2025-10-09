في نسختها الـ56.. كأس سليم علي سلام على ملاعب نادي الغولف اللبناني

Advertisement

ينظّم نادي اللبناني 12 تشرين الأول دورة كأس سلام، الرئيس المؤسس للنادي وللاتحاد اللبناني للغولف، في نسختها السادسة والخمسين، وذلك على ملاعب النادي في .تنطلق المنافسات عند الساعة السابعة والنصف صباحاً وتستمر حتى الثالثة بعد الظهر، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز عند الخامسة والنصف عصراً بحضور شخصيات رسمية ورياضية واجتماعية.ووجّه رئيس للغولف ورئيس النادي كريم تحية شكر وتقدير إلى المشاركين وأصدقاء صاحب المناسبة على وفائهم السنوي، مثمّناً دعم المؤسسات الإعلامية ومواكبتها الميدانية المتواصلة.