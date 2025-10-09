26
في نسختها الـ56.. كأس سليم علي سلام على ملاعب نادي الغولف اللبناني
Lebanon 24
09-10-2025
|
05:39
ينظّم نادي
الغولف
اللبناني
يوم الأحد
12 تشرين الأول دورة كأس
سليم علي
سلام، الرئيس المؤسس للنادي وللاتحاد اللبناني للغولف، في نسختها السادسة والخمسين، وذلك على ملاعب النادي في
منطقة الجناح
.
تنطلق المنافسات عند الساعة السابعة والنصف صباحاً وتستمر حتى الثالثة بعد الظهر، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز عند الخامسة والنصف عصراً بحضور شخصيات رسمية ورياضية واجتماعية.
ووجّه رئيس
الاتحاد اللبناني
للغولف ورئيس النادي كريم
سليم سلام
تحية شكر وتقدير إلى المشاركين وأصدقاء صاحب المناسبة على وفائهم السنوي، مثمّناً دعم المؤسسات الإعلامية ومواكبتها الميدانية المتواصلة.
