بعد الحرب الأخيرة.. تحذير من وزارة الصحة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن مواطنا أصيب بجروح في بليدا نتيجة انفجار وقع إلى جانبه من مخلفات الحرب.

تنبه المواطنين في البلدات والقرى التي استهدفت في العدوان الاسرائيلي إلى وجوب الحذر واتخاذ الحيطة من أي أجسام مشبوهة والإسراع في ابلاغ المراجع الامنية للتعامل معها.

