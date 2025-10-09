Advertisement

لبنان

بالصورة.. احتراق فان لنقل الركاب على اوتوستراد الاوزاعي

Lebanon 24
09-10-2025 | 06:19
أفادت غرفة التحكم المروري عن احتراق ڤان لنقل الركاب على اوتوستراد الاوزاعي باتجاه خلدة.
واقتصرت الاضرار على الماديات، في حين وصفت حركة المرور بالطبيعية.
خلدة

