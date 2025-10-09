"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات

دقّ منتدى أمناء ناقوس الخطر حيال تفاقم مجددًا في العاصمة، محذرًا من "كارثة بيئية وصحية تهدد السكان".

Advertisement

وأشار المنتدى في بيان نشره على صفحته الرسمية على إلى أن طريقة إدارة هذا الملف ما زالت تتسم بـ"العشوائية وغياب التخطيط"، داعيًا إلى خطة طوارئ عاجلة لرفع النفايات من الشوارع، وإطلاق استراتيجية وطنية لإدارة النفايات ترتكز على الفرز من المصدر والتدوير والتخفيف من الإنتاج.

وطالب المنتدى بمحاسبة الجهات المقصّرة وضمان الشفافية في العقود، مؤكدًا أن "بيروت تستحق إدارة تليق بعاصمتها ومواطنيها".