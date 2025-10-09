Advertisement

لبنان

"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات

Lebanon 24
09-10-2025 | 06:16
دقّ منتدى أمناء بيروت ناقوس الخطر حيال تفاقم أزمة النفايات مجددًا في العاصمة، محذرًا من "كارثة بيئية وصحية تهدد السكان".
وأشار المنتدى في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك إلى أن طريقة إدارة هذا الملف ما زالت تتسم بـ"العشوائية وغياب التخطيط"، داعيًا إلى خطة طوارئ عاجلة لرفع النفايات من الشوارع، وإطلاق استراتيجية وطنية لإدارة النفايات ترتكز على الفرز من المصدر والتدوير والتخفيف من الإنتاج.
وطالب المنتدى بمحاسبة الجهات المقصّرة وضمان الشفافية في العقود، مؤكدًا أن "بيروت تستحق إدارة تليق بعاصمتها ومواطنيها".
 
 
