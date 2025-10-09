في الأيام الدولية للتربية.. الروح القدس – الكسليك تفتح أبواب العالم أمام طلابها

تزامنًا مع اليوم الدولي للتربية، نظّمت جامعة الروح – الكسليك (USEK) عبر مكتب العلاقات الدولية فيها، فعالية "الأيام الدولية للتربية" على مدى ثلاثة أيام، جمعت بين التنوّع الثقافي والانفتاح الأكاديمي، بمشاركة عدد من السفارات والمراكز الثقافية والجامعات الأجنبية الشريكة.

الحدث شكّل مساحة تفاعلية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي العالمي وتشجيع التبادل الطلابي وتوسيع فرص التنقّل الدولي أمام طلاب الجامعة.







أجواء عالمية على الجامعي



تحوّل الحرم الجامعي خلال أيام الفعالية إلى لوحة متعددة الألوان واللغات، تزيّنت بالأعلام والخرائط والمنشورات، وسط أجنحة تمثل دولًا مختلفة، في مشهد يعكس روح الانفتاح والتنوع الثقافي.

كما أطلقت الجامعة معرض "الدراسة في الخارج" الذي أتاح للطلاب فرصة لقاء مباشر مع ممثلي الجامعات الأجنبية والمؤسسات الدولية، واستكشاف برامج التبادل الأكاديمي المتاحة في وآسيا والأميركيتين.







افتتاح رسمي وكلمات أكاديمية



في الافتتاح، ألقت دورنيه جرمانوس كلمة رحّبت فيها باسم رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل بالحضور الدبلوماسي والأكاديمي، مؤكدة أن "هذا الحدث يجسّد الجامعة بالتعاون الدولي ويمنح طلابها نافذة على العالم".



وخاطب الطلاب قائلًا: "اخرجوا وتعلّموا من العالم، لكن تذكّروا دائمًا أن تعودوا إلى لتبنوا مستقبله بعلمكم وخبرتكم".

وخاطب الطلاب قائلًا: "اخرجوا وتعلّموا من العالم، لكن تذكّروا دائمًا أن تعودوا إلى لتبنوا مستقبله بعلمكم وخبرتكم".



أما نائبة رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة ريما مطر، ممثلةً الأب مكرزل، فلفتت إلى أن "التدويل الحقيقي لا يقتصر على برامج التبادل، بل هو دمج للرؤية العالمية في صميم الحياة الجامعية".

وأشارت إلى إنجازات الجامعة في تطوير برامج شهادات مزدوجة مع جامعات عالمية وقيادة أبحاث دولية مشتركة، مؤكدة أن كل طالب في USEK يجب أن يكتسب رؤية عالمية شاملة سواء درس في لبنان أو خارجه.





تكريم وثقافي



في ختام الافتتاح، منحت الجامعة دروع تقدير لمجموعة من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية التي ساهمت في إنجاح التعاون الأكاديمي، من بينهم سفراء كولومبيا ورومانيا وممثلو سفارات هنغاريا واليابان والفيلبين وروسيا وإسبانيا والمكسيك وكندا والبرازيل، إضافة إلى ممثلين عن مكتب “إيراسموس+” الوطني والمعهد الفرنسي وعدد من الجامعات الأوروبية الشريكة.



أنشطة تفاعلية ومسابقات طلابية



تضمّن البرنامج سلسلة حوارات تفاعلية مع طلاب عادوا من برامج دراسية في الخارج، شاركوا زملاءهم تجاربهم الثقافية والأكاديمية.

كما نُظمت معارض تعريفية وألعاب تعليمية حول الدراسة في دول مثل وروسيا واليابان وكندا، إضافة إلى مسابقات أبرزها مسابقة التصوير الخاصة بمعرض "الدراسة في الخارج"، حيث فازت الطالبة نور مرعب بالجائزة النقدية لتفوقها في التقاط "روح الحدث" بعدستها.

جامعة منفتحة على



اختُتمت الفعالية بتوجيه الشكر إلى جميع الشركاء والسفارات والمراكز الثقافية والطلاب المشاركين، مؤكدة أن جامعة الروح القدس – الكسليك ستواصل نهجها في تعزيز حضورها الدولي وتوسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية بما يخدم طلابها ويمنحهم فرص التعلم والانفتاح على العالم.