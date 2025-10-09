فضل الله يستقبل ظافر ناصر: وحدة وطنية لمواجهة المخاطر



وقال ناصر بعد اللقاء إن الهدف كان "توحيد الصفوف والدعوة إلى خطاب يجمع اللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة". استقبل العلّامة السيد علي فضل الله أمين السر العام في ظافر ناصر، حيث تم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في والتحديات الناتجة عن الاعتداءات المتواصلة، وسبل تعزيز وتوسيع الحوار بين المكونات .وقال ناصر بعد اللقاء إن الهدف كان "توحيد الصفوف والدعوة إلى خطاب يجمع اللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة".

، شدّد السيد فضل الله على ضرورة أن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم في اعتماد خطاب جامع وإدانة اعتداءات العدو، والعمل على حماية البلد واستقراره، مؤكدًا أن "البلد يتسع للجميع وأن كل فريق سيأخذ مكانه في الانتخابات والعملية السياسية".

(الوكالة الوطنية)