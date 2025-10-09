Advertisement

لبنان

فضل الله يستقبل ظافر ناصر: وحدة وطنية لمواجهة المخاطر

Lebanon 24
09-10-2025 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1427190-638956149392752113.png
Doc-P-1427190-638956149392752113.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل العلّامة السيد علي فضل الله أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، حيث تم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والتحديات الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع آفاق الحوار بين المكونات اللبنانية.
Advertisement

وقال ناصر بعد اللقاء إن الهدف كان "توحيد الصفوف والدعوة إلى خطاب يجمع اللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة".
من جهته، شدّد السيد فضل الله على ضرورة أن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم في اعتماد خطاب جامع وإدانة اعتداءات العدو، والعمل على حماية البلد واستقراره، مؤكدًا أن "البلد يتسع للجميع وأن كل فريق سيأخذ مكانه في الانتخابات والعملية السياسية".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الخطيب يستقبل وفودًا لبنانية ويؤكد ضرورة الحوار الوطني لمواجهة المخاطر
lebanon 24
09/10/2025 20:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّد فضل الله يستقبل كاهن القاع ويؤكد على تعزيز الوحدة الوطنية
lebanon 24
09/10/2025 20:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة: مواجهة المخططات الإسرائيلية تتطلب وحدة وطنية
lebanon 24
09/10/2025 20:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: آن للبنانيين أنّ يعوا مخاطر المرحلة
lebanon 24
09/10/2025 20:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

الوكالة الوطنية

الحزب التقدمي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الاشتراكي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24