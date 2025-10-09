24
لبنان
مهرجان الفريكه الثقافي 2025: تجربة متكاملة بين الفن والأدب
Lebanon 24
09-10-2025
|
06:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتم مهرجان الفريكه الثقافي 2025 الذي امتد من 2 إلى 5 تشرين الأول في بيت الحرير، فعالياته المتنوعة بمشاركة عشاق الثقافة والفن والأكاديميين.
- اليوم الأول: احتفى بالشعر المحكي وأمسية بعنوان "الكلمة ساقطه… الشعر بيرفعها"، مع حلقة حوارية عن الرسام مصطفى فرّوخ وعرض فيلم وثائقي عن أعماله ومسيرته.
- اليوم الثاني: الأمسية الموسيقية الكلاسيكية التي أحياها نادي الموسيقى الكلاسيكية في
الجامعة الأميركية في بيروت
، وحلقة حوارية عن علاقة الأديبة مي زيادة بالفريكه.
-
اليوم الثالث: المسرح الفلسفي مع عرض "ضجيج في أعماقي وضباب" مستوحى من أعمال منير أبو دبس، تخلّلها موسيقى حيّة ورقص تعبيري وغناء أوبرالي، مع فيلم وثائقي وحلقة حوارية حول فلسفته المسرحية.
- اليوم الرابع: ليلة التصوّف مع فرقة تجلّي الصوفيّة وأمسية "ابتغاء"، تلتها ندوة حول الصوفيّة بين الغنوصية والوجودية.
رافق المهرجان معارض الكتاب والفنون التشكيلية التي عرضت أعمالًا لفنانين لبنانيين وعالميين، موفرة منصة للتفاعل المباشر مع الجمهور.
(الوكالة الوطنية)
