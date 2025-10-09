Advertisement

لبنان

مياه لبنان الجنوبي: حملة لملاحقة المخالفين على الشبكات

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:02
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بدء حملة لإزالة المخالفات والتعديات على شبكات المياه، حيث سيتم تسطير محاضر ضبط وملاحقة المخالفين قضائيًا وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.
وأوضحت المؤسسة أنها ستبدأ خلال اليومين المقبلين إرسال رسائل نصية إلى هواتف المخالفين، داعية جميع المشتركين لتسوية أوضاعهم لتفادي الإجراءات القانونية.
كما ذكرت المؤسسة إمكانية الدفع عبر مكاتب شركات التحصيل (OMT وCashU) في مختلف المناطق اللبنانية، مشددة على أهمية تسوية الاشتراكات المتأخرة عن 2025 والسنوات السابقة.
 
