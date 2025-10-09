مياه لبنان الجنوبي: حملة لملاحقة المخالفين على الشبكات

Advertisement

أعلنت بدء حملة لإزالة المخالفات والتعديات على شبكات المياه، حيث سيتم تسطير محاضر ضبط وملاحقة المخالفين قضائيًا وإحالتهم إلى المالية.وأوضحت المؤسسة أنها ستبدأ خلال اليومين المقبلين إرسال رسائل نصية إلى هواتف المخالفين، داعية جميع المشتركين لتسوية أوضاعهم لتفادي الإجراءات القانونية.كما ذكرت المؤسسة إمكانية الدفع عبر مكاتب شركات التحصيل (OMT وCashU) في مختلف المناطق ، مشددة على أهمية تسوية الاشتراكات المتأخرة عن 2025 والسنوات السابقة.