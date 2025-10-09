المجمع الأنطاكي المقدس: الصلاة والوصايا لرص الصفوف

Advertisement

واصل جلساته لليوم الثاني، مستهلًا بالصلاة من أجل غزة وجرحاها وأهلها وأطفالها، مستنكراً صمت العالم تجاه معاناتهم.وتوزع جدول الأعمال على جلستين قدم خلالها بعض تقارير عن أوضاع أبرشياتهم، مع التركيز على الإنجازات والتحديات، وتأمين الكنائس وبيوت الرعية وتعزيز التعاون مع السلطات المحلية والمجتمع المسيحي.وأكد آباء المجمع على ضرورة توحيد الجهود واستثمار الطاقات والمواهب للمحافظة على وحدة الكنيسة وشعبها، داعين إلى مشاركة المؤمنين الفاعلة في الحياة الرعائية.