كم بلغ عدد الموقوفين في لبنان بشبهة التجسس لإسرائيل خلال الأشهر الماضية؟

Advertisement

أوقفت خلال الأشهر الماضية 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتزويدهم ، خلال حربها الأخيرة على ، معلومات دقيقة.المعلومات محل التحقيقات، تخص مواقع تابعة لحزب الله وتحركات عناصره، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس" الخميس.وقال المصدر المواكب للتحقيقات، "تم توقيف 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل، ستة منهم قبل سريان وقف إطلاق النار في 27 شرين الثاني الماضي".وأوضح المصدر أن " أصدرت أحكامها في تسعة ملفات، فيما لا يزال 23 ملفا قيد النظر". وتراوحت الأحكام بين 6 أشهر وثماني سنوات في السجن.وقال مصدر قضائي آخر مطلع على التحقيقات، إن اثنين من المحكومين بالأشغال الشاقة لمدة سبع وثماني سنوات، أدينا "بجرم تزويد العدو بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في ، مع علمهما بأن العدو استخدم هذه المعلومات وأقدم على قصف أماكن تواجد فيها مسؤولو الحزب وقادته".وخلال التحقيقات الأولية، اعترف عدد من الموقوفين، وفق المصدر، "بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية"، معقل حزب الله قرب .وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة في السجن، وفق فرانس برس.