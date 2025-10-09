Advertisement

لبنان

كم بلغ عدد الموقوفين في لبنان بشبهة التجسس لإسرائيل خلال الأشهر الماضية؟

09-10-2025 | 07:10
أوقفت السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتزويدهم إسرائيل، خلال حربها الأخيرة على لبنان، معلومات دقيقة.
المعلومات محل التحقيقات، تخص مواقع تابعة لحزب الله وتحركات عناصره، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس" الخميس.
وقال المصدر المواكب للتحقيقات، "تم توقيف 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل، ستة منهم قبل سريان وقف إطلاق النار في 27 شرين الثاني الماضي".
وأوضح المصدر أن "المحكمة العسكرية أصدرت أحكامها في تسعة ملفات، فيما لا يزال 23 ملفا قيد النظر". وتراوحت الأحكام بين 6 أشهر وثماني سنوات في السجن.
وقال مصدر قضائي آخر مطلع على التحقيقات، إن اثنين من المحكومين بالأشغال الشاقة لمدة سبع وثماني سنوات، أدينا "بجرم تزويد العدو بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في حزب الله، مع علمهما بأن العدو استخدم هذه المعلومات وأقدم على قصف أماكن تواجد فيها مسؤولو الحزب وقادته".
وخلال التحقيقات الأولية، اعترف عدد من الموقوفين، وفق المصدر، "بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية"، معقل حزب الله قرب بيروت.
وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة في السجن، وفق فرانس برس.
 
السلطات اللبنانية

المحكمة العسكرية

حزب الله

إسرائيل

حكمت ال

بيروت

لبنان

