لبنان

في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:07
قال مصدر أمني لـ"لبنان24"ان حملة كبيرة تقوم بها القوى الأمنية، في بيروت اليوم.
وحسب المعلومات، فإنّ الحملة تستهدف الدراجات النارية وقانونيتها ، ومصادرة المخالفة منها .
وأشار المصدر إلى أنّه خلال إحدى الحملات اليوم، صادرت القوى الأمنية كافة الدراجات النارية من أمام جامعة في سليم سلام.
وقال المصدر أن المصادرة جاءت على أساس أنّ هذه الدرجات لا تحمل أي "نُمر" قانونية.
وعلم "لبنان24" أن عددًا من الحواجز بدأ اقامته على طرقات مختلفة في بيروت، تستهدف الدراجات النارية والسيارات المخالفة.
المصدر: خاص لبنان24
