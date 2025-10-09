في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)

Advertisement

وحسب المعلومات، فإنّ الحملة تستهدف الدراجات النارية وقانونيتها ، ومصادرة المخالفة منها .وأشار المصدر إلى أنّه خلال إحدى الحملات اليوم، صادرت القوى الأمنية كافة الدراجات النارية من أمام جامعة في .وقال المصدر أن المصادرة جاءت على أساس أنّ هذه الدرجات لا تحمل أي "نُمر" قانونية.وعلم "لبنان24" أن عددًا من الحواجز بدأ اقامته على طرقات مختلفة في بيروت، تستهدف الدراجات النارية والسيارات المخالفة.