Advertisement

لبنان

نقابة الاتصالات.. التدهور والانهيار المنهجي في الإنترنت مستمر

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1427200-638956164490658480.png
Doc-P-1427200-638956164490658480.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استغرب رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات بول زيتون سوء إدارة القطاع وتراجع جودة خدمة الإنترنت، معتبرًا أن الوضع يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق اللبنانيين الأساسية.
Advertisement

وقال زيتون: "الانقطاعات اليومية وخدمات الشبكة المتدهورة تعكس فشلًا منهجيًا، فيما الجهات المعنية صامتة وتتجاهل المواطنين".
وطالب بفتح تحقيق نيابي عاجل وشفاف في أداء وزارة الاتصالات والشركتين المشغلتين، محذرًا من تحركات تصعيدية إذا استمر هذا التدهور، مؤكدًا أن حق المواطنين في خدمة اتصالات محترمة غير قابل للمساومة.
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الانهيار الدبلوماسي مستمر وهذا الأسبوع فقط من البرازيل وبريطانيا والآن مزيد من التدهور مع تركيا
lebanon 24
09/10/2025 20:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع الإنترنت والاتصالات في غزة يأتي نتيجة استهداف عدة مسارات رئيسية مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر
lebanon 24
09/10/2025 20:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الدواجن تحذر من انهيار الصناعة اللبنانية وبطرس يعلن متابعة الحلول
lebanon 24
09/10/2025 20:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: عودة خدمة الإنترنت والاتصالات للعمل جنوبي أفغانستان بعد انقطاع دام 48 ساعة
lebanon 24
09/10/2025 20:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الاتصالات

نقابة العاملين

إدارة القطاع

بول زيتون

إنترنت

المعن

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24