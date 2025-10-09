نقابة الاتصالات.. التدهور والانهيار المنهجي في الإنترنت مستمر



استغرب رئيس في قطاع الخليوي والاتصالات سوء وتراجع جودة خدمة الإنترنت، معتبرًا أن الوضع يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق اللبنانيين الأساسية.وقال زيتون: "الانقطاعات اليومية وخدمات الشبكة المتدهورة تعكس فشلًا منهجيًا، فيما الجهات المعنية صامتة وتتجاهل المواطنين".

وطالب بفتح تحقيق نيابي عاجل وشفاف في أداء والشركتين المشغلتين، محذرًا من تحركات تصعيدية إذا استمر هذا التدهور، مؤكدًا أن حق المواطنين في خدمة اتصالات محترمة غير قابل للمساومة.