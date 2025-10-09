Advertisement

لبنان

التيار الأسعدي: لبنان على صفيح ساخن بعد اتفاق غزة

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:13
Doc-P-1427204-638956167223615817.png
Doc-P-1427204-638956167223615817.png photos 0
رأى الأمين العام للتيار الأسعدي، المحامي معن الأسعد، أن لبنان أصبح مهددًا بتطورات إقليمية حاسمة بعد موافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ اتفاق غزة، مع توقع زيارة مفاجئة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة.
وأشار الأسعد إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار محاولة إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذّرًا من أن لبنان قد يواجه أخطارًا داهمة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ودعا الحكومة إلى وضع خطة طوارئ والجهوزية الكاملة لمواجهة المخاطر المحتملة، مؤكدًا ضرورة الوحدة الوطنية والتماسك بين اللبنانيين لتجنب أي خسائر إضافية.
