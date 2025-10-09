التيار الأسعدي: لبنان على صفيح ساخن بعد اتفاق غزة

Advertisement

رأى للتيار الأسعدي، المحامي ، أن أصبح مهددًا بتطورات إقليمية حاسمة بعد موافقة وحماس على تنفيذ اتفاق غزة، مع توقع زيارة مفاجئة للرئيس الأميركي إلى المنطقة.وأشار الأسعد إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار محاولة إنهاء الصراع في ، محذّرًا من أن لبنان قد يواجه أخطارًا داهمة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.