صليبا: المحارق تهدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان

Advertisement

أعلنت النائبة في تصريح"رفضها لأي قرار تتخذه الحكومة لحل من خلال اعتماد المحارق أو ما يُسمى بـ"تحويل النفايات إلى طاقة"، معتبرة أن "هذا التوجه مرفوض تمامًا " للأسباب التالية:١. مخالف للقانون 80/2018 لأنه يتعارض مع هرم المنصوص عليه في القانون الذي ينص على التخفيف والفرز من المصدر والتدوير قبل المعالجة.٢. يتناقض مع الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة السابقة.٣. يؤدي إلى إقفال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي أُنشئت للاستفادة من موارد النفايات ويحول الانتاج نحو قلة من المستثمرين المشبكين مع السلطة لبيع هذه الآلات وتحقيق أرباح على حساب الناس.٤.يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان نتيجة الانبعاثات المسرطِنة والتي هي الأعلى في العالم.٥.كلفة الاستثمار والتشغيل (CAPEX & OPEX) ضخمة وغير مجدية اقتصاديًا، ما يضع تحت أعباء ديون جديدة لخدمة قلة من السلطة". (الوكالة الوطنية)