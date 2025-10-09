24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خَيط الأمل: المجلس الماروني يرحّب باتفاق غزة ويدعو للوحدة اللبنانية
Lebanon 24
09-10-2025
|
07:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد التوصل إلى اتفاق بين
إسرائيل
وحركة
حماس
لوقف إطلاق النار، أصدر المجلس العام
الماروني
بيانًا رسميًا يعكس موقفه من هذا التطور الإقليمي ويؤكد على أهمية الوحدة الداخلية في
لبنان
لمواجهة أزماته المستمرة.
Advertisement
وأصدر عميد المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، البيان التالي:
"إنّ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين إسرائيل وحركة حماس يشكّل بارقة أمل في مسار طويل من المآسي والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ويفتح نافذة جديدة أمام فرص التهدئة وعودة العقل إلى منطق الحوار بعد
سنوات من
الدماء والدمار. فكل خطوة نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنّ السلام العادل وحده الكفيل بضمان أمن الشعوب وكرامتها وحقّها في الحياة.
وإنّنا إذ نرحّب بهذا التطوّر، نأمل أن تمتدّ روحه إلى سائر دول المنطقة، وفي طليعتها لبنان، الذي يرزح منذ عقود تحت ثقل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية. فكما بدأ بصيص النور يلوح في الأفق الفلسطيني، نتطلّع إلى أن يأتي دور لبنان ليخرج من نفق الجمود والانقسام نحو مرحلة استقرار وبناء تعيد إليه دوره التاريخي ورسالة توازنه بين الشرق والغرب.
إنّ وحدة الصف الداخلي والتزام منطق الحوار والتفاهم تبقى الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن من أزماته المتراكمة، وتحقيق سلام لبناني داخلي يوازي في أهميته أي اتفاق إقليمي. فلبنان لا يستحق إلا السلام، ولا يليق به إلا الوفاق، لأنه كان وسيبقى منارة للعيش المشترك والكرامة الإنسانية."
مواضيع ذات صلة
الكتائب: أي دعوة إلى الحوار مرحّب بها لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية
Lebanon 24
الكتائب: أي دعوة إلى الحوار مرحّب بها لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية
09/10/2025 20:22:12
09/10/2025 20:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يرحّب باتفاق غزة: خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار
Lebanon 24
عون يرحّب باتفاق غزة: خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار
09/10/2025 20:22:12
09/10/2025 20:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس يرحب باتفاق ترامب لوقف الحرب على غزة
Lebanon 24
عباس يرحب باتفاق ترامب لوقف الحرب على غزة
09/10/2025 20:22:12
09/10/2025 20:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش إسرائيل يرحب باتفاق غزة.. ماذا عن الرهائن؟
Lebanon 24
جيش إسرائيل يرحب باتفاق غزة.. ماذا عن الرهائن؟
09/10/2025 20:22:12
09/10/2025 20:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية
الماروني
سنوات من
إسرائيل
فلسطين
التزام
ماروني
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرار جديد... هذا ما ستفعله بلدية الشويفات بمطمر الكوستابرافا
Lebanon 24
قرار جديد... هذا ما ستفعله بلدية الشويفات بمطمر الكوستابرافا
13:16 | 2025-10-09
09/10/2025 01:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس أشادتا "بالمسار العام لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"
Lebanon 24
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس أشادتا "بالمسار العام لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"
13:15 | 2025-10-09
09/10/2025 01:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان... هكذا ردّ سلام على تصريح نُسب لبرّي
Lebanon 24
في بيان... هكذا ردّ سلام على تصريح نُسب لبرّي
12:55 | 2025-10-09
09/10/2025 12:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني ينفذ مناورة بحرية لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي
Lebanon 24
الدفاع المدني ينفذ مناورة بحرية لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي
12:44 | 2025-10-09
09/10/2025 12:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان: سنبقى على عهدنا في حمل أمانة الشهداء
Lebanon 24
قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان: سنبقى على عهدنا في حمل أمانة الشهداء
12:40 | 2025-10-09
09/10/2025 12:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. سرق 100 ألف دولار من والده!
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. سرق 100 ألف دولار من والده!
14:54 | 2025-10-08
08/10/2025 02:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:14 | 2025-10-08
08/10/2025 04:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:16 | 2025-10-09
قرار جديد... هذا ما ستفعله بلدية الشويفات بمطمر الكوستابرافا
13:15 | 2025-10-09
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس أشادتا "بالمسار العام لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"
12:55 | 2025-10-09
في بيان... هكذا ردّ سلام على تصريح نُسب لبرّي
12:44 | 2025-10-09
الدفاع المدني ينفذ مناورة بحرية لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي
12:40 | 2025-10-09
قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان: سنبقى على عهدنا في حمل أمانة الشهداء
12:20 | 2025-10-09
فيديو أثار ضجّة... بعدما حاول دهس أحد الرتباء قوى الأمن أوقفته
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 20:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 20:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 20:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24