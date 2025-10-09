Advertisement

لبنان

خَيط الأمل: المجلس الماروني يرحّب باتفاق غزة ويدعو للوحدة اللبنانية

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1427209-638956173142838785.png
Doc-P-1427209-638956173142838785.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار، أصدر المجلس العام الماروني بيانًا رسميًا يعكس موقفه من هذا التطور الإقليمي ويؤكد على أهمية الوحدة الداخلية في لبنان لمواجهة أزماته المستمرة.
Advertisement


وأصدر عميد المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، البيان التالي:

"إنّ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين إسرائيل وحركة حماس يشكّل بارقة أمل في مسار طويل من المآسي والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ويفتح نافذة جديدة أمام فرص التهدئة وعودة العقل إلى منطق الحوار بعد سنوات من الدماء والدمار. فكل خطوة نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنّ السلام العادل وحده الكفيل بضمان أمن الشعوب وكرامتها وحقّها في الحياة.

وإنّنا إذ نرحّب بهذا التطوّر، نأمل أن تمتدّ روحه إلى سائر دول المنطقة، وفي طليعتها لبنان، الذي يرزح منذ عقود تحت ثقل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية. فكما بدأ بصيص النور يلوح في الأفق الفلسطيني، نتطلّع إلى أن يأتي دور لبنان ليخرج من نفق الجمود والانقسام نحو مرحلة استقرار وبناء تعيد إليه دوره التاريخي ورسالة توازنه بين الشرق والغرب.

إنّ وحدة الصف الداخلي والتزام منطق الحوار والتفاهم تبقى الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن من أزماته المتراكمة، وتحقيق سلام لبناني داخلي يوازي في أهميته أي اتفاق إقليمي. فلبنان لا يستحق إلا السلام، ولا يليق به إلا الوفاق، لأنه كان وسيبقى منارة للعيش المشترك والكرامة الإنسانية."

 
مواضيع ذات صلة
الكتائب: أي دعوة إلى الحوار مرحّب بها لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية
lebanon 24
09/10/2025 20:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يرحّب باتفاق غزة: خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار
lebanon 24
09/10/2025 20:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عباس يرحب باتفاق ترامب لوقف الحرب على غزة
lebanon 24
09/10/2025 20:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش إسرائيل يرحب باتفاق غزة.. ماذا عن الرهائن؟
lebanon 24
09/10/2025 20:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

الماروني

سنوات من

إسرائيل

فلسطين

التزام

ماروني

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24