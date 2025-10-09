مساء اليوم.. تدابير سير استثنائية في وسط بيروت

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:اعتبارًا من الساعة 19،30 ولغاية السّاعة 21،00 من تاريخ اليوم 09-10-2025، سيُقام حفل افتتاح فعاليّة Beirut Souks Reborn بدعوة من إدارة ، وبحضور عدد كبير من المواطنين والشخصيّات والفاعليّات الرسميّة.لذلك، سيتم إقفال مدخل شارع المصارف مقابل أسواق ، وشارع اللّنبي من موقف “سينما سيتي” صعودًا، وأمام محال “نصولي” في إلى مكان الاحتفال، وتحويل السّير أمام محال “باتشي” نزولًا باتّجاه ، اعتبارًا من السّاعة 18،30 من تاريخ 09-10-2025، ولحين الانتهاء.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور.