Advertisement

لبنان

تيار المستقبل: نعمل على توقيتنا ولن نرد على الشائعات السياسية

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1427214-638956176801903155.png
Doc-P-1427214-638956176801903155.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر "تيار المستقبل" تعميماً لكوادره وجمهوره في كل المناطق، جاء فيه: "أبناء "تيار المستقبل" الأوفياء،
Advertisement

نشهد، في الآونة الأخيرة، حملات سياسية تستند إلى تحليلات واجتهادات وفبركات تتناول موقف التيار من الانتخابات النيابية المقبلة عام ٢٠٢٦، بين من يجزم بالمشاركة، وبين من يجزم بالعكس، وبين من ينسب لرئيس التيار وقيادته مواقف مفصلة على هوى غاياته ومصالحه التي لا تعني التيار ولا تمثله، لا من قريب ولا من بعيد".

 اضاف البيان:" لا غاية لهذه الحملات إلا التشويش على جمهور التيار سياسياً ومعنوياً، ومحاولة شرذمته والتأثير على معنوياته، ودفعه إلى الاعتقاد بأن “تيار المستقبل” سيبقى خارج المعادلة الوطنية في المرحلة المقبلة!".

وتابع:"إن قيادة "تيار المستقبل" ، إدراكاً منها لطبيعة هذه الحملات وأهدافها، قررت عدم الرد أو التعليق على أي خبر أو تحليل يتعلق بمسألة المشاركة في الانتخابات، وذلك لعدم منح مروّجي الشائعات فرصة استغلال أي رد أو تعليق لتغذية حملاتهم المغرضة أو بثّ الإرباك في صفوف جمهورنا".

 ودعا"جميع المنسقيات والمكاتب التنظيمية وجمهور التيار في كل المناطق إلى عدم الانجرار خلف هذه الحملات وتجاهلها، والتعاطي مع ما تروجه من اجتهادات وادعاءات وفبركات على أنها غير موجودة، انطلاقاً من الثقة التامة بقيادة التيار وتقديرها لكيفية التعاطي في المرحلة المقبلة".

وتابع:"كونوا على ثقة تامة، أننا في "تيار المستقبل" نعمل على توقيتنا وليس على توقيت الآخرين، ونتكلم حين يجب أن نتكلم، ونتحرك متى يجب أن نتحرك، على قاعدة "كل شي بوقته حلو".

وختم:"ثقتكم بأنفسكم وبتياركم وقيادته هي الركيزة الأساس التي سنبني عليها في المرحلة المقبلة، والردّ الأبلغ على كل الحملات ومحاولات التشكيك وتعميم الإحباط هو الثبات، والتنظيم، والثقة بالقيادة، والإيمان بأن "المستقبل" لا يَغيَّب، وسيكون معكم حيث تكونون وتكون مصلحة البلد في اللحظة المناسبة". 
 
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "لبنان24": قرار مشاركة تيار المستقبل بالإنتخابات النيابية عام 2026 بيد الرئيس سعد الحريري فقط
lebanon 24
09/10/2025 20:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاركة انتخابية مرتقبة لـ"تيار المستقبل" دون تحالفات
lebanon 24
09/10/2025 20:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان: توقيت عملية الاغتيال في الدوحة يهدد بشدة مصير الرهائن
lebanon 24
09/10/2025 20:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لبنان بالنسبة لنا وطننا وأرضنا وحياتنا ومستقبل أولادنا ولن نتخلى عن لبنان حتى لو اجتمعت الدنيا ولن نكون في موقع الإستسلام مهما كانت الضغوطات الخارجية والداخلية
lebanon 24
09/10/2025 20:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

التيار

بركات

التيا

بركا

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24