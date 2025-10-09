خريش استقبل النائب بلال عبدالله ووفدًا من برجا لبحث شؤون إنمائية

Advertisement

إستقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد في مكتبه، النائب الدكتور على رأس وفد من فاعليات بلدة .وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية تتعلق بعمل الدفاع المدني في المنطقة، لا سيما في ما خص إفتتاح للدفاع المدني في برجا لتعزيز الجهوزية والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ في البلدة والجوار.واستقبل العميد خريش، النائب السابق ، يرافقه رئيس بلدية كفرجرة مارون ورئيس بلدية صفاريه ريشا، وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية تتصل بعمل الدفاع المدني وسبل التعاون والتنسيق مع البلديات، خصوصا في ما يتعلق بدعم المراكز وتأمين التجهيزات اللازمة لضمان حسن تنفيذ المهام الموكلة إلى العناصر. (الوكالة الوطنية)