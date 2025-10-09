Advertisement

لبنان

خريش استقبل النائب بلال عبدالله ووفدًا من برجا لبحث شؤون إنمائية

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:57
إستقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش في مكتبه، النائب الدكتور بلال عبدالله على رأس وفد من فاعليات بلدة برجا.
وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية تتعلق بعمل الدفاع المدني في المنطقة، لا سيما في ما خص إفتتاح مركز جديد للدفاع المدني في برجا لتعزيز الجهوزية والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ في البلدة والجوار.

واستقبل العميد خريش، النائب السابق سليم خوري، يرافقه رئيس بلدية كفرجرة مارون شلهوب ورئيس بلدية صفاريه شارل ريشا، وتم البحث في شؤون إنمائية وخدماتية تتصل بعمل الدفاع المدني وسبل التعاون والتنسيق مع البلديات، خصوصا في ما يتعلق بدعم المراكز وتأمين التجهيزات اللازمة لضمان حسن تنفيذ المهام الموكلة إلى العناصر. (الوكالة الوطنية)
 
