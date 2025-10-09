لجنة الاشغال تشكل لجنة تحقيق حول استيراد النفط

عقدت والطاقة والنقل والمياه جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب وبحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.

وأصدرت اللجنة بيانًا أوضحت فيه تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن استيراد ، إلى جانب بحث تنظيم العلاقة بين ومحطات البنزين لضمان شفافية الإجراءات وكفاءة القطاع.