Advertisement

لبنان

لجنة الاشغال تشكل لجنة تحقيق حول استيراد النفط

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1427225-638956188938446819.png
Doc-P-1427225-638956188938446819.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والنقل والمياه جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وبحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.
Advertisement
وأصدرت اللجنة بيانًا أوضحت فيه تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن استيراد النفط، إلى جانب بحث تنظيم العلاقة بين وزارة الطاقة ومحطات البنزين لضمان شفافية الإجراءات وكفاءة القطاع.
 
مواضيع ذات صلة
لجنة الأشغال العامة والنقل تبحث استيراد النفط للقطاع الخاص والكهرباء
lebanon 24
09/10/2025 20:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأشغال تابعت ملف الحدود البحرية
lebanon 24
09/10/2025 20:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال فايز رسامني خلال إعادة افتتاح مرفأ جونية السياحي: الصيف كان ناجحاً جدًّا وشكّلنا لجنة للعمل على تأهيل طريق جونية ولتلقّي الشكاوى كافّة
lebanon 24
09/10/2025 20:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة تحقيق أممية مستقلة: إسرائيل حرمت عمدا الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم
lebanon 24
09/10/2025 20:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الأشغال العامة

وزارة الطاقة

لجنة الأشغال

سجيع عطية

رئاسة ال

النفط

المعن

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24