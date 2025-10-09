حملة قمع مخالفات على شبكة المياه في بلدة الناصرية

Advertisement

افادت عن أن "فريق الصيانة والتوزيع في قسم التابع لمؤسسة مياه ، وبمؤازرة من مخابرات الجيش، قام بتنفيذ حملة قمع مخالفات على شبكة المياه في بلدة ".واشارت الى أن "هذه الحملة تأتي في إطار سعي المؤسسة المستمر لضبط التعديات على الشبكة، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين جميع المشتركين، وضمان استمرارية الخدمة بشكل منظم".