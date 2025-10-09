24
لبنان
حملة قمع مخالفات على شبكة المياه في بلدة الناصرية
Lebanon 24
09-10-2025
|
08:03
افادت
مؤسسة مياه البقاع
عن أن "فريق الصيانة والتوزيع في قسم
رياق
التابع لمؤسسة مياه
البقاع
، وبمؤازرة من مخابرات الجيش، قام بتنفيذ حملة قمع مخالفات على شبكة المياه في بلدة
الناصرية
".
واشارت الى أن "هذه الحملة تأتي في إطار سعي المؤسسة المستمر لضبط التعديات على الشبكة، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين جميع المشتركين، وضمان استمرارية الخدمة بشكل منظم".
