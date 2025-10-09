جابر.. اجتماعات تحضيرية لمؤتمرات البنك الدولي

Advertisement

عقد وزير المالية ياسين جابر سلسلة اجتماعات عمل مكثفة مع المدراء المختصين، والمستشارين، والخبراء المعنيين في الوزارة، وذلك تحضيرًا لاجتماعات البنك الدولي المقررة الأسبوع المقبل في العاصمة الأميركية .وأوضحت مصادر الوزارة أن الهدف من هذه الاجتماعات يتمثل في عرض ما تحقق على صعيد الإصلاحات المالية، سواء من خلال القوانين التي أُقرت، أو القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الواقع المالي والنقدي في . كما تناولت النقاشات جدول أعمال الاجتماعات المرتقب مع والملفات الأساسية التي ستُطرح، مع التركيز على السياسات المالية والإصلاحات الضريبية وإدارة الدين العام، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.ومن المتوقع أن يلتقي الوزير جابر خلال زيارته إلى واشنطن كبار المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من الجهات المانحة والمقرضة، لمناقشة إمكانية تأمين مساعدات مالية تسهم في استنهاض القطاع الاقتصادي اللبناني وتمويل مشاريع استثمارية حيوية، خاصة في مجال البنى التحتية الأساسية. كما سيتم بحث رفع مساهمات لبنان في الصندوق التأسيسي لإعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي، وصولًا إلى المستوى الذي حدده البنك بقيمة مليار دولار أميركي.في إطار سلسلة اللقاءات، بحث الوزير جابر مع مدير مؤسسة "كفالات" خاطر أبو حبيب الإجراءات الإدارية اللازمة لتفعيل قرض بقيمة 50 مليون دولار في المجال الزراعي، يستفيد منه صغار المزارعين والمؤسسات الزراعية متوسطة الحجم.كما استقبل الوزير جابر النائب حسين الحاج حسن وجرى خلال اللقاء بحث مسائل تنموية تخص منطقة بعلبك – الهرمل. بالإضافة إلى ذلك، التقى السفير في لبنان هاميش كاول، حيث تم عرض شامل للأوضاع العامة في البلاد.ولم تقتصر اللقاءات على الشؤون السياسية والاقتصادية، إذ التقى الوزير أيضًا ممثل اليونيسف في لبنان Marcoluigi Corsi ومدير مستشفى الزهراء البروفسور يوسف فارس مع أعضاء لجنة الإدارة، لمتابعة الملفات الصحية والخدماتية ذات الصلة بالمواطنين.وأكدت مصادر الوزارة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون الدولي وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الحيوية، مع الالتزام باستكمال الإصلاحات المالية والنقدية بما يضمن الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على مصالح اللبنانيين كافة.