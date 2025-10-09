Advertisement

لبنان

للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1427231-638956196499365820.jpg
Doc-P-1427231-638956196499365820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نُشر في الجريدة الرسمية اليوم، المرسوم رقم 1483، والذي يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهري أيلول وتشرين الاول من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين.
Advertisement

وسيحصل العسكريون في الخدمة الفعلية 14 مليون ليرة لبنانية، في حين سيحصل العسكريون المتقاعدون على 12 مليون ليرة.
مواضيع ذات صلة
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
09/10/2025 20:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الموافقة على دفع المنحة المالية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين عن شهر آب
lebanon 24
09/10/2025 20:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
lebanon 24
09/10/2025 20:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى لمرضى هشاشة عظام الركبة.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
09/10/2025 20:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الجريدة الرسمية

ليرة لبنانية

ليون لي

يون لي

شهداء

تشري

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24