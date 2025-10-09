Advertisement

لبنان

سلامة استقبل وفدًا لعرض مشروع يحفظ هوية جبيل التراثية

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:18
استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع ، بحضور المدير العام للاثار المهندس سركيس الخوري ، وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان ، الوزير السابق ارثور نظريان، نائب البطريرك المطران داجاد اشكيان، أليكس قرباكجيان والدكتور جورج نور.
وجرى التداول في شؤون عامة ، وقد عرض الوفد اقامة مشروع سياحي يراعي الواقع الاثري والتراثي في مدينة جبيل المدرجة على لائحة التراث العالمي في اليونسكو والتعاون مع وزارة الثقافة على تطبيق  المشروع وفق المعايير المعترف بها من قبل منظمة اليونسكو. (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

وزارة الثقافة

المدير العام

وزير الثقافة

الصنائع

الخوري

الرياض

نظريان

