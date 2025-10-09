سلامة استقبل وفدًا لعرض مشروع يحفظ هوية جبيل التراثية

Advertisement

استقبل غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع ، بحضور للاثار المهندس سركيس ، وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان ، الوزير السابق ارثور ، نائب البطريرك المطران داجاد اشكيان، أليكس قرباكجيان والدكتور نور.وجرى التداول في شؤون عامة ، وقد عرض الوفد اقامة مشروع سياحي يراعي الواقع الاثري والتراثي في مدينة المدرجة على لائحة التراث العالمي في اليونسكو والتعاون مع على تطبيق المشروع وفق المعايير المعترف بها من قبل منظمة اليونسكو. (الوكالة الوطنية)