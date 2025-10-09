مجلس الخدمة المدنية.. اجتماع موسع للمديرين العامين لتطوير الإدارة العامة

Advertisement

عقدت رئيسة نسرين مشموشي اجتماعًا موسعًا للمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات العامة، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمديرين العامين، لمناقشة سبل تطوير والرؤية المستقبلية لتحسين الأداء الوظيفي وتنظيم الموارد البشرية.وألقت مشموشي كلمة افتتحت بها الاجتماع، مؤكدة أن هي جسر يربط بين الأهداف الاستراتيجية للدولة والإنجازات العملية، وأن الاجتماع يمثل فرصة للاطلاع على مشاريع المدنية، خاصة ما يتعلق بـ الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، والذي يهدف إلى تحديد مهام كل وظيفة ومسؤولياتها وربطها بالمؤهلات المطلوبة، بما يضمن عدالة التعيين والترقية والتقييم وتحسين جودة .وأكدت مشموشي أن التوصيف والتصنيف الوظيفي يسهمان في تخطيط المسارات الوظيفية، ووضع سلسلة رواتب عادلة، وتحفيز الموظفين، وبناء جهاز إداري متوازن وفعال. كما أشارت إلى أن هذا الإطار يشكل مرجعًا موحدًا وموثوقًا يضمن الكفاءة والموضوعية في القرار الإداري.وخلال الاجتماع، تناول لوزارة الإعلام الدكتور تحديات الإدارة العامة، مشيرًا إلى غياب التنسيق بين الإدارات على مدى سنوات طويلة، وما تواجهه من أزمة في الهيكلية الوظيفية وعدم وجود قانون واضح ينظم عمل بعض المؤسسات. كما شدد على أهمية التوصيف الوظيفي وتحسين فرص الترقية بناءً على الكفاءة والعطاء، بدلًا من المحسوبية والانتماءات السياسية.وفي ختام الاجتماع، تم تكريم عدد من المسؤولين الذين أسهموا في تطوير الإدارة العامة والعمل على قانون سلسلة الرتب والرواتب، تقديرًا لجهودهم المبذولة في تحسين واقع القطاع العام.(الوكالة الوطنية)