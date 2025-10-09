Advertisement

لبنان

الحواط: مستشفى ميفوق حاجة ملحّة لجرد جبيل والبترون

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:44
Doc-P-1427257-638956217113891310.png
Doc-P-1427257-638956217113891310.png photos 0
زار  النائب زياد الحواط يرافقه نائب إتحاد بلديات جبيل ورئيس بلدية ميفوق الدكتور بشير الياس الرئيس العماد ميشال سليمان في اليرزة ، وتناول البحث أموراً سياسية كما تناول البحث مشاريع  وإنمائية عدة تخص قضاء جبيل لا سيما إعادة إحياء المستشفى  الحكومي في بلدة ميفوق . 
وتم الاتفاق على متابعة هذا الموضوع مع مجلس الإنماء والإعمار من أجل استكمال الأعمال كون المشروع يمثّل حاجة صحية اكثر من ضرورية في جرد جبيل الشمالي وجرد بلاد البترون. (الوكالة الوطنية)
مجلس الإنماء والإعمار

العماد ميشال سليمان

الوكالة الوطنية

ميشال سليمان

مجلس الإنماء

العماد ميشال

زياد الحواط

قضاء جبيل

