الحواط: مستشفى ميفوق حاجة ملحّة لجرد جبيل والبترون

Advertisement

زار النائب يرافقه نائب إتحاد بلديات ورئيس بلدية ميفوق الدكتور بشير الياس الرئيس في اليرزة ، وتناول البحث أموراً سياسية كما تناول البحث مشاريع وإنمائية عدة تخص لا سيما إعادة إحياء المستشفى الحكومي في بلدة ميفوق .وتم الاتفاق على متابعة هذا الموضوع مع من أجل استكمال الأعمال كون المشروع يمثّل حاجة صحية اكثر من ضرورية في جرد جبيل وجرد بلاد . (الوكالة الوطنية)