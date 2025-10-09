مصلحة الزراعة في بعلبك تُتابع تسجيل المزارعين في السجل الزراعي

Advertisement

التقى رئيس مصلحة الزراعة في محافظة – الدكتور عباس الديراني لجنة "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في المنطقة، بحضور رؤساء النقابات والهيئات الزراعية، لمتابعة تقييم جهود التسجيل في السجل الزراعي بوزارة الزراعة.وأشار الديراني إلى أن نسبة الإقبال على التسجيل ازدادت بشكل ملحوظ، حيث أتم عدد كبير من المزارعين إجراءات التسجيل في المراكز الزراعية الرسمية، مشددًا على أهمية معالجة المعوقات التقنية في بعض المناطق التي تعاني من ضعف شبكة الإنترنت أو أعطال تقنية.كما تم التركيز على متابعة التعويضات المقدمة عبر الجهات المانحة، وضمان وصولها للمستحقين بشفافية ومعايير واضحة.من جانبه، طالب رئيس اللجنة جهاد بلوق بإقامة دعوى قضائية دولية ضد العدو ، معتبرًا أنّه المسؤول عن الأضرار التي لحقت بالمزارعين والمواسم الزراعية، وسرقة أشجار ، والاعتداء على مزارعي الماشية والصيادين.وفي متابعة مماثلة في محافظة ، أبدى رئيس مصلحة الزراعة الدكتور خليل عقل تفاؤله بالإقبال الملحوظ على التسجيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكّدًا اتخاذ تدابير إضافية لتسهيل حركة التسجيل، وإعادة تعميم عناوين المراكز الزراعية وأرقام هواتف المسؤولين على البلديات والمخاتير لضمان وصول الخدمة لكل المزارعين.