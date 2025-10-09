Advertisement

لبنان

مصلحة الزراعة في بعلبك تُتابع تسجيل المزارعين في السجل الزراعي

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:55
التقى رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبكالهرمل الدكتور عباس الديراني لجنة "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في المنطقة، بحضور رؤساء النقابات والهيئات الزراعية، لمتابعة تقييم جهود التسجيل في السجل الزراعي بوزارة الزراعة.
وأشار الديراني إلى أن نسبة الإقبال على التسجيل ازدادت بشكل ملحوظ، حيث أتم عدد كبير من المزارعين إجراءات التسجيل في المراكز الزراعية الرسمية، مشددًا على أهمية معالجة المعوقات التقنية في بعض المناطق التي تعاني من ضعف شبكة الإنترنت أو أعطال تقنية.

كما تم التركيز على متابعة التعويضات المقدمة عبر الجهات المانحة، وضمان وصولها للمستحقين بشفافية ومعايير واضحة.

من جانبه، طالب رئيس اللجنة جهاد بلوق الحكومة اللبنانية بإقامة دعوى قضائية دولية ضد العدو الإسرائيلي، معتبرًا أنّه المسؤول عن الأضرار التي لحقت بالمزارعين والمواسم الزراعية، وسرقة أشجار الزيتون، والاعتداء على مزارعي الماشية والصيادين.

وفي متابعة مماثلة في محافظة البقاع، أبدى رئيس مصلحة الزراعة الدكتور خليل عقل تفاؤله بالإقبال الملحوظ على التسجيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكّدًا اتخاذ تدابير إضافية لتسهيل حركة التسجيل، وإعادة تعميم عناوين المراكز الزراعية وأرقام هواتف المسؤولين على البلديات والمخاتير لضمان وصول الخدمة لكل المزارعين.
الحكومة اللبنانية

وزارة الزراعة

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

الزيتون

البقاع

الهرمل

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24