عبد المسيح.. تحديد أجور عمال الزيتون وحماية الموسم في الشمال

- أجر عامل القطاف: 10 دولارات في اليوم.

- أجر عاملة القطاف واللم: 8 دولارات في اليوم.

- تشمل هذه التسعيرة العمال المقيمين عند أصحاب العمل.

- دوام العمل: سبع ساعات فعليّة، تحسب من وقت بدء العمل في البستان.

- يمنع التعفير ويمنع دخول أي شخص إلى بساتين الزيتون أو الاقتراب منها إلا بحضور أصحابها.

لفت النائب عبر منصة "إكس" إلى أنّه بعد وضوح استغلال بعض السماسرة للمزارعين والعمال وفرضهم مبالغ مالية عن كل عامل وعن كل يوم عمل، عقد تجمع الهيئات الممثلة لقطاع في اجتماعًا لتحديد أجور عمال قطاف الزيتون لموسم 2025 – 2026، بحضور عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية ورؤساء البلديات وكبار مزارعي الزيتون وأصحاب المعاصر.وقد تقرر خلال الاجتماع ما يلي:ودعا المجتمعون البلديات لتعميم هذه التسعيرة لمنع استغلال السماسرة للمزارعين والعمال، وتكليف الشرطة البلدية والنواطير العامين بحماية موسم الزيتون ومنع السرقة والتعديات. كما شددوا على ضرورة المزارعين بهذه التسعيرة للحفاظ على الوطني والأمن الغذائي للشعب اللبناني، محذرين السماسرة المعروفين من استمرار مؤامراتهم على المزارع والعمال والقطاع الوطني.وأشار الاجتماع إلى أنّ مناطق والضنية وأبي سمرا تلتزم تمامًا بالتسعيرة، بينما لم يتم الالتزام بها في ، ما يؤكد وجود جهات مستفيدة مشبوهة.كما طالب المجتمعون بحماية بساتين الزيتون وموسم الزيتون الحالي من السرقة والرعي، وتكليف بحماية الموسم نظرًا للخلل الأمني الناتج عن عصابات الرعي وسرقة الزيتون. ودعوا المزارعين إلى عدم استعجال قطاف الزيتون ريثما ينضج وحتى يتوافر عمال القطاف الذين لا يزالون يعملون في قطاف التفاح.