منسى بحث مع حاكم مصرف لبنان في الأوضاع المالية للجيش

إستقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، حاكم كريم سعيد، وجرى التداول في الأوضاع المالية والاقتصادية وانعكاساتها على ، بالإضافة إلى شؤون مالية تتعلق مباشرةً بالجيش.كما استقبل النائب جميل عبود، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة وعدد من الإنمائية والخدماتية.والتقى الوطني رئيس أركان الجيش اللواء الركن حسّان عوده، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون المؤسسة العسكرية واحتياجاتها، والأوضاع العملانية والإدارية، وسير العمل في تطبيق خطة الجيش لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية.ومن زوار منسى :رئيس ، وتم البحث في شؤون معيشية واجتماعية تهم العسكريين وعائلاتهم. (الوكالة الوطنية)