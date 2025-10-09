Advertisement

لبنان

منسى بحث مع حاكم مصرف لبنان في الأوضاع المالية للجيش

Lebanon 24
09-10-2025 | 09:39
إستقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وجرى التداول في الأوضاع المالية والاقتصادية وانعكاساتها على المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى شؤون مالية تتعلق مباشرةً بالجيش.
كما استقبل النائب جميل عبود، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة وعدد من القضايا الإنمائية والخدماتية.

والتقى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش اللواء الركن حسّان عوده، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون المؤسسة العسكرية واحتياجاتها، والأوضاع العملانية والإدارية، وسير العمل في تطبيق خطة الجيش لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية.

ومن زوار منسى :رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وتم البحث في شؤون معيشية واجتماعية تهم العسكريين وعائلاتهم. (الوكالة الوطنية)
 
الاتحاد العمالي العام

وزير الدفاع الوطني

المؤسسة العسكرية

الوكالة الوطنية

الاتحاد العمالي

رئيس الاتحاد

بشارة الأسمر

وزير الدفاع

