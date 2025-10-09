24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصور.. حجارة سقطت من منزل كادت أن تقتل طفلين
Lebanon 24
09-10-2025
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض طفلان لإصابات في الرأس والقدم لدى مرورهما في محلة
شارع الإيمان
في مدينة
طرابلس
، إثر سقوط حجارة من شرفة منزل متصدّع في أحد المباني في المنطقة، حسب مندوبة "
لبنان24
".
Advertisement
وقد جرى إسعاف الطفلين ونقلهما بواسطة سيارات مدنية إلى احدى المراكز الطبية لتلقّي العلاج، فيما أثار الحادث استياء الأهالي الذين ناشدوا بلدية طرابلس والجهات المعنية التحرك السريع لإجراء كشف ميداني على الأبنية المتصدعة، والعمل على ترميمها أو إزالة الخطر عنها للحدّ من تكرار هذه الحوادث.
وأشار السكان إلى أنّ المنطقة شهدت في العام الماضي حادثة مشابهة، حين أُصيب طفل بجروح بالغة في رأسه نتيجة سقوط حجر كبير عليه أثناء مروره في محلة ساحة سعدون في أبي سمراء، ما استدعى إجراء عمليات جراحية عدّة على نفقته الخاصة.
وطالب الأهالي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة، حفاظًا على سلامة المواطنين، وخصوصًا الأطفال، في ظلّ تكرار حوادث تساقط الحجارة من الأبنية القديمة والمتصدّعة في المدينة.
مواضيع ذات صلة
حادثة غريبة… جثة امرأة تسقط داخل منزل!
Lebanon 24
حادثة غريبة… جثة امرأة تسقط داخل منزل!
09/10/2025 20:26:00
09/10/2025 20:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
09/10/2025 20:26:00
09/10/2025 20:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
09/10/2025 20:26:00
09/10/2025 20:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت مروحيته واشتعلت.. مقتل مؤثر أثناء بث مباشر
Lebanon 24
سقطت مروحيته واشتعلت.. مقتل مؤثر أثناء بث مباشر
09/10/2025 20:26:00
09/10/2025 20:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
صور
شارع الإيمان
أبي سمرا
لبنان24
الحجار
طرابلس
المعن
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرار جديد... هذا ما ستفعله بلدية الشويفات بمطمر الكوستابرافا
Lebanon 24
قرار جديد... هذا ما ستفعله بلدية الشويفات بمطمر الكوستابرافا
13:16 | 2025-10-09
09/10/2025 01:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس أشادتا "بالمسار العام لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"
Lebanon 24
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس أشادتا "بالمسار العام لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"
13:15 | 2025-10-09
09/10/2025 01:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان... هكذا ردّ سلام على تصريح نُسب لبرّي
Lebanon 24
في بيان... هكذا ردّ سلام على تصريح نُسب لبرّي
12:55 | 2025-10-09
09/10/2025 12:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني ينفذ مناورة بحرية لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي
Lebanon 24
الدفاع المدني ينفذ مناورة بحرية لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي
12:44 | 2025-10-09
09/10/2025 12:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان: سنبقى على عهدنا في حمل أمانة الشهداء
Lebanon 24
قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان: سنبقى على عهدنا في حمل أمانة الشهداء
12:40 | 2025-10-09
09/10/2025 12:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. سرق 100 ألف دولار من والده!
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. سرق 100 ألف دولار من والده!
14:54 | 2025-10-08
08/10/2025 02:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:14 | 2025-10-08
08/10/2025 04:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:16 | 2025-10-09
قرار جديد... هذا ما ستفعله بلدية الشويفات بمطمر الكوستابرافا
13:15 | 2025-10-09
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس أشادتا "بالمسار العام لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"
12:55 | 2025-10-09
في بيان... هكذا ردّ سلام على تصريح نُسب لبرّي
12:44 | 2025-10-09
الدفاع المدني ينفذ مناورة بحرية لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي
12:40 | 2025-10-09
قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان: سنبقى على عهدنا في حمل أمانة الشهداء
12:20 | 2025-10-09
فيديو أثار ضجّة... بعدما حاول دهس أحد الرتباء قوى الأمن أوقفته
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 20:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 20:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 20:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24