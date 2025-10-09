بالصور.. حجارة سقطت من منزل كادت أن تقتل طفلين

Advertisement

وقد جرى إسعاف الطفلين ونقلهما بواسطة سيارات مدنية إلى احدى المراكز الطبية لتلقّي العلاج، فيما أثار الحادث استياء الأهالي الذين ناشدوا بلدية طرابلس والجهات المعنية التحرك السريع لإجراء كشف ميداني على الأبنية المتصدعة، والعمل على ترميمها أو إزالة الخطر عنها للحدّ من تكرار هذه الحوادث.وأشار السكان إلى أنّ المنطقة شهدت في العام الماضي حادثة مشابهة، حين أُصيب طفل بجروح بالغة في رأسه نتيجة سقوط حجر كبير عليه أثناء مروره في محلة ساحة سعدون في أبي سمراء، ما استدعى إجراء عمليات جراحية عدّة على نفقته الخاصة.وطالب الأهالي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة، حفاظًا على سلامة المواطنين، وخصوصًا الأطفال، في ظلّ تكرار حوادث تساقط الحجارة من الأبنية القديمة والمتصدّعة في المدينة.