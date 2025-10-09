Advertisement

لبنان

بالصور.. حجارة سقطت من منزل كادت أن تقتل طفلين

Lebanon 24
09-10-2025 | 09:49
A-
A+
Doc-P-1427293-638956255588027939.png
Doc-P-1427293-638956255588027939.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض طفلان لإصابات في الرأس والقدم لدى مرورهما في محلة شارع الإيمان في مدينة طرابلس، إثر سقوط حجارة من شرفة منزل متصدّع في أحد المباني في المنطقة، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement

وقد جرى إسعاف الطفلين ونقلهما بواسطة سيارات مدنية إلى احدى المراكز الطبية لتلقّي العلاج، فيما أثار الحادث استياء الأهالي الذين ناشدوا بلدية طرابلس والجهات المعنية التحرك السريع لإجراء كشف ميداني على الأبنية المتصدعة، والعمل على ترميمها أو إزالة الخطر عنها للحدّ من تكرار هذه الحوادث.

وأشار السكان إلى أنّ المنطقة شهدت في العام الماضي حادثة مشابهة، حين أُصيب طفل بجروح بالغة في رأسه نتيجة سقوط حجر كبير عليه أثناء مروره في محلة ساحة سعدون في أبي سمراء، ما استدعى إجراء عمليات جراحية عدّة على نفقته الخاصة.

وطالب الأهالي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة، حفاظًا على سلامة المواطنين، وخصوصًا الأطفال، في ظلّ تكرار حوادث تساقط الحجارة من الأبنية القديمة والمتصدّعة في المدينة.
مواضيع ذات صلة
حادثة غريبة… جثة امرأة تسقط داخل منزل!
lebanon 24
09/10/2025 20:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
lebanon 24
09/10/2025 20:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
lebanon 24
09/10/2025 20:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سقطت مروحيته واشتعلت.. مقتل مؤثر أثناء بث مباشر
lebanon 24
09/10/2025 20:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صور

شارع الإيمان

أبي سمرا

لبنان24

الحجار

طرابلس

المعن

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24