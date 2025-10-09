السيدة عون: "صحتكم النفسية حقكم والقصر الجمهوري بيتكم"

Advertisement

- 14٪ من الشباب حاولوا الانتحار خلال العام الماضي.

- 28٪ تعرضوا للتنمر في المدارس.

- 25٪ يعانون من التوتر أو القلق المتكرر.

- 19٪ يشعرون بالوحدة.

مع حلول شهر تشرين الأول المخصص للصحة النفسية، اجتمعت السيدة الأولى نعمت عون بمجموعة من الشباب والشابات اللبنانيين في لقاء خاص نظم بالتعاون مع صندوق للسكان (UNFPA Lebanon). جاء اللقاء لتسليط الضوء على التحديات النفسية التي تواجه الشباب، ومناقشة آليات الدعم والرعاية النفسية، وتعزيز ثقافة الانفتاح على الحديث عن الضغوط النفسية بعيداً عن الوصم الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في بناء مجتمع صحي ومتماسك نفسيًا.اللقاء ركز على تجارب الشباب وآمالهم بمستقبل أفضل، في ظل ما أظهرته الإحصاءات الوطنية حول الصحة النفسية، حيث كشف البرنامج الوطني للصحة النفسية أن:وخلال الجلسة، تم استعراض الخدمات الأساسية المتاحة، ومنها خط الحياة 1564، الخط الساخن المجاني الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم العاطفي والوقاية من الانتحار. كما تم التطرق إلى جهود والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية وغير الحكومية لضمان حصول الشباب على الرعاية النفسية التي يحتاجونها، انطلاقاً من مبدأ أن الصحة النفسية حق لكل إنسان وليست امتيازاً.خاطبت السيدة عون الحضور بالقول: "ليس سهلاً ما تمرون به كشباب، من ضغوطات الحروب، الأزمات المالية، وضغوط الحياة اليومية، بما فيها المشاكل الأسرية والمرض داخل المنزل. هذه التجارب تركت أثرها النفسي عليكم جميعاً."وأضافت: "لكنكم عظماء وترفعون الرأس. هذا ما أكدتموه بأفعالكم منذ البداية. هو قصركم، وصوتكم موجود هنا، لتساندوا الآخرين وتساهموا في رفع مستوى الوعي النفسي والمجتمعي. علينا جميعاً التخلص من اعتبار بعض المواضيع ‘محرمات’. اليوم، بوجود الجهات المختصة وإيمانكم بقدراتكم، يمكنكم إنقاذ أنفسكم ومساندة الآخرين."وشددت على أن الضغوط النفسية والمشاكل ليس عيباً، بل العيب هو الكتمان وعدم التحدث عنها. وختمت بالقول: "أنتم اليوم لديكم الفرصة لتطوير أنفسكم ومساعدة الآخرين، وأنا على استعداد لإيصال صوتكم. حافظوا على الحوار بيننا وشاركوا تجاربكم، وأخبرونا في عن نقاط القوة والضعف لديكم."اللقاء تضمن نقاشاً مفتوحاً مع الشباب حول التحديات النفسية اليومية، وتجاربهم الشخصية، وأساليب مواجهة التوتر والضغوط، بهدف تعزيز ثقافة الصحة النفسية وتوفير الدعم اللازم لكل شاب وشابة في .