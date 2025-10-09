Advertisement

لبنان

السيدة عون: "صحتكم النفسية حقكم والقصر الجمهوري بيتكم"

Lebanon 24
09-10-2025 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1427296-638956256683468517.jpeg
Doc-P-1427296-638956256683468517.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع حلول شهر تشرين الأول المخصص للصحة النفسية، اجتمعت السيدة الأولى نعمت عون بمجموعة من الشباب والشابات اللبنانيين في لقاء خاص نظم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA Lebanon). جاء اللقاء لتسليط الضوء على التحديات النفسية التي تواجه الشباب، ومناقشة آليات الدعم والرعاية النفسية، وتعزيز ثقافة الانفتاح على الحديث عن الضغوط النفسية بعيداً عن الوصم الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في بناء مجتمع صحي ومتماسك نفسيًا.
Advertisement

اللقاء ركز على تجارب الشباب وآمالهم بمستقبل أفضل، في ظل ما أظهرته الإحصاءات الوطنية حول الصحة النفسية، حيث كشف البرنامج الوطني للصحة النفسية أن:
- 14٪ من الشباب حاولوا الانتحار خلال العام الماضي.
- 28٪ تعرضوا للتنمر في المدارس.
- 25٪ يعانون من التوتر أو القلق المتكرر.
- 19٪ يشعرون بالوحدة.

وخلال الجلسة، تم استعراض الخدمات الأساسية المتاحة، ومنها خط الحياة 1564، الخط الساخن المجاني الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم العاطفي والوقاية من الانتحار. كما تم التطرق إلى جهود وزارة الصحة العامة والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية وغير الحكومية لضمان حصول الشباب على الرعاية النفسية التي يحتاجونها، انطلاقاً من مبدأ أن الصحة النفسية حق لكل إنسان وليست امتيازاً.

كلمة السيدة عون

خاطبت السيدة عون الحضور بالقول: "ليس سهلاً ما تمرون به كشباب، من ضغوطات الحروب، الأزمات المالية، وضغوط الحياة اليومية، بما فيها المشاكل الأسرية والمرض داخل المنزل. هذه التجارب تركت أثرها النفسي عليكم جميعاً."

وأضافت: "لكنكم عظماء وترفعون الرأس. هذا ما أكدتموه بأفعالكم منذ البداية. القصر الجمهوري هو قصركم، وصوتكم موجود هنا، لتساندوا الآخرين وتساهموا في رفع مستوى الوعي النفسي والمجتمعي. علينا جميعاً التخلص من اعتبار بعض المواضيع ‘محرمات’. اليوم، بوجود الجهات المختصة وإيمانكم بقدراتكم، يمكنكم إنقاذ أنفسكم ومساندة الآخرين."

وشددت على أن التعبير عن الضغوط النفسية والمشاكل ليس عيباً، بل العيب هو الكتمان وعدم التحدث عنها. وختمت بالقول: "أنتم اليوم لديكم الفرصة لتطوير أنفسكم ومساعدة الآخرين، وأنا على استعداد لإيصال صوتكم. حافظوا على الحوار بيننا وشاركوا تجاربكم، وأخبرونا في المستقبل عن نقاط القوة والضعف لديكم."

اللقاء تضمن نقاشاً مفتوحاً مع الشباب حول التحديات النفسية اليومية، وتجاربهم الشخصية، وأساليب مواجهة التوتر والضغوط، بهدف تعزيز ثقافة الصحة النفسية وتوفير الدعم اللازم لكل شاب وشابة في لبنان.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وصول براك وأورتاغوس الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون
lebanon 24
09/10/2025 20:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة في مستشفى سان شارل: الصحة النفسية حق أساسي وخدمة يجب أن تتوفّر للجميع
lebanon 24
09/10/2025 20:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ما بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي أكثر من جسر تواصل
lebanon 24
09/10/2025 20:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري
lebanon 24
09/10/2025 20:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

القصر الجمهوري

الأمم المتحدة

وزارة الصحة

التعبير عن

أكاديمية

المستقبل

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24