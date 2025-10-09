Advertisement

لبنان

لقاءات الحجار.. لمتابعة القضايا الداخلية والخدماتية في المناطق

Lebanon 24
09-10-2025 | 09:56
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اليوم في مكتبه عدداً من النواب لمناقشة الوضع الداخلي والمسائل الإنمائية والخدماتية في مناطقهم.
اللقاءات شملت النواب: أديب عبد المسيح، وضاح الصادق، ووائل أبو فاعور، حيث تم استعراض أبرز التحديات والاحتياجات في كل منطقة، بالإضافة إلى البحث في المشاريع والخدمات التي تهم المواطنين، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الأداء الإداري المحلي بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية المتوازنة في المناطق المختلفة.

هذه اللقاءات تأتي ضمن إطار متابعة الوزارة المستمرة للشؤون الداخلية والخدماتية، وتأكيد حرصها على التعاون مع النواب لتلبية حاجات المناطق وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الحيوية.
 
