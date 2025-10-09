لقاءات الحجار.. لمتابعة القضايا الداخلية والخدماتية في المناطق

Advertisement

استقبل والبلديات اليوم في مكتبه عدداً من النواب لمناقشة الوضع الداخلي والمسائل الإنمائية والخدماتية في مناطقهم.اللقاءات شملت النواب: ، وضاح الصادق، ووائل ، حيث تم استعراض أبرز التحديات والاحتياجات في كل منطقة، بالإضافة إلى البحث في المشاريع والخدمات التي تهم المواطنين، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الأداء الإداري المحلي بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية المتوازنة في المناطق المختلفة.هذه اللقاءات تأتي ضمن إطار متابعة الوزارة المستمرة للشؤون الداخلية والخدماتية، وتأكيد حرصها على التعاون مع النواب لتلبية حاجات المناطق وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الحيوية.