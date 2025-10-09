السفير البريطاني: مستمرون بدعم لبنان في مجالات الحماية الاجتماعية والمساواة

Advertisement

أقام السفير في هايمش كاول، حفل استقبال على شرف وزيرة حنين السيد وفريق بحثي زائر من معهد دراسات التنمية (IDS) في جامعة ساسيكس، مؤكدا "الشراكة القوية والراسخة بين المتحدة ولبنان في مجال الحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين".وأوضح بيان للسفارة، "ان هذا الحدث، جمع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك أعضاء في من المملكة المتحدة ولبنان، وشركاء محليون وإقليميون، وممثلون عن ، وصحافيات ، وناشطون، للاحتفال بالتعاون المستمر والأولويات المشتركة في تعزيز نظام حماية اجتماعية شامل في لبنان.تلعب المملكة المتحدة دورًا رائدًا عالميًا في مجال الحماية الاجتماعية في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات. وكان لبنان، ولا يزال، أحد البلدان الأربعة التي اختارها معهد دراسات التنمية لتقييم وفهم دور الحماية الاجتماعية في سياق الصدمات المتكررة والنزاعات المطولة والنزوح القسري. سلّط السفير كاول الضوء على مجموعة من أوجه الدعم البريطاني في مجال الحماية الاجتماعية في لبنان، وأعلن عن شراكات جديدة مع الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق للسكان.هذا العام، تدعم المملكة المتحدة شبكة الأمان الاجتماعي "أمان" التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية للوصول إلى أكثر من 200,000 لبناني إضافي من الفئات الأكثر ضعفًا. ويأتي ذلك في أعقاب المساعدة التي قدمتها المملكة المتحدة خلال الحرب في عام 2024 من خلال برنامج الغذاء العالمي لشبكة الأمان المستجيبة للصدمات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي دعمت أيضًا 200,000 أسرة لبنانية.كما أعلنت المملكة المتحدة عن شراكات مع منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تماشيًا مع المملكة المتحدة بدعم الخدمات الحيوية بالتزامن مع تعزيز النظم الوطنية التي تقدمها.وسّعت المملكة المتحدة شراكتها مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية لتعزيز ثلاثة مجالات رئيسية في نظام الحماية الاجتماعية الوطني في لبنان: إصلاحات نظام التقاعد، والحماية الصحية الاجتماعية، ودعم برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية "الحقوق والوصول" للأشخاص ذوي الإعاقة.فيما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين وتقديم الخدمات الشاملة، اتفقت المملكة المتحدة على شراكة جديدة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. سيدعم هذا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة . كما يتضمن العمل بشكل وثيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والصحة الجنسية والإنجابية، وتقديم الخدمات المتعلقة بهما، من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها". (الوكالة الوطنية)