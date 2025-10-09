شيخ العقل.. لقاءات لمناقشة الشراكة الوطنية والقضايا الإنسانية

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

التقى شيخ العقل لطائفة الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، اليوم الطائفة، عضو اللقاء النائب فيصل الصايغ ووكيل داخلية في وليد العاقل، حيث تم بحث عدد من العامة على مستوى العاصمة ودور أبناء بيروت في تعزيز "الشراكة الروحية الوطنية".كما التقى شيخ العقل مدير المؤسسة للسلم الأهلي الدائم المحامي ربيع قيس للاطلاع على أنشطة المؤسسة، والناشط البيئي سيزار محمود لمناقشة أفكار بيئية وتنموية لمنطقة الجبل.وفي سياق لقاءاته، استقبل لجنة "وقف دروز بيروت" برئاسة السيد أكرم الزهيري ومشايخ، بالإضافة إلى لجنة "حملة دعم أهلنا في السويداء" لمتابعة الملفات الإنسانية وتقييم سير عملها.