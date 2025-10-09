Advertisement

لبنان

شيخ العقل.. لقاءات لمناقشة الشراكة الوطنية والقضايا الإنسانية

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:02
التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، اليوم في دار الطائفة، عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ ووكيل داخلية بيروت في الحزب التقدمي الاشتراكي وليد العاقل، حيث تم بحث عدد من القضايا العامة على مستوى العاصمة ودور أبناء بيروت في تعزيز "الشراكة الروحية الوطنية".
كما التقى شيخ العقل مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم المحامي ربيع قيس للاطلاع على أنشطة المؤسسة، والناشط البيئي سيزار محمود لمناقشة أفكار بيئية وتنموية لمنطقة الجبل.

وفي سياق لقاءاته، استقبل لجنة "وقف دروز بيروت" برئاسة السيد أكرم الزهيري ومشايخ، بالإضافة إلى لجنة "حملة دعم أهلنا في السويداء" لمتابعة الملفات الإنسانية وتقييم سير عملها.
 
 
(الوكالة الوطنية)
