Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف مروّجَين للمخدرات في برج حمود

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:29
A-
A+

Doc-P-1427315-638956278834069185.jpg
Doc-P-1427315-638956278834069185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان وبخاصةٍ في قضاء المتن.
Advertisement

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما كلٌّ من: خ. ف. (مواليد عام ۲۰۰۸، سوري)، م. ج. (مواليد عام ٢٠٠٦، سوري).
وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشّعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلّة برج حمود، على متن درّاجة آليّة نوع V150 لون أسود، من دون لوحات، تمّ ضبطها بعد أن عُثِرَ بداخلها على كميّة من المواد المخدّرة المقسّمة في علب بلاستيكيّة والمعدّة للتّرويج.

بالتّحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الأشخاص في مناطق جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
بالجرم المشهود.. مروّجان للمخدرات في قبضة قوى الأمن بكسروان
lebanon 24
09/10/2025 22:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
في محلة الأوزاعي.. شعبة المعلومات توقف مروج مخدات بالجرم المشهود
lebanon 24
09/10/2025 22:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مروّجي مخدرات في الشمال وضبط أكثر من 4 كلغ حشيشة
lebanon 24
09/10/2025 22:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط بالجرم المشهود.. توقيف شخص أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية في وادي خالد
lebanon 24
09/10/2025 22:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24

محافظة جبل لبنان

شعبة المعلومات

قضاء المتن

جبل لبنان.

جبل لبنان

برج حمود

القضاء ا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2025-10-09
15:34 | 2025-10-09
15:22 | 2025-10-09
15:08 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:41 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24