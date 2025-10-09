Advertisement

لبنان

تعاون بيئي مرتقب بين بلدية بيروت والمركز الإقليمي للتدريب

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:36
استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه، في القصر البلدي، وزير البيئة المصري السابق مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية الدكتور مصطفى حسين كامل.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن "اللقاء بحث في التحديات البيئية التي تواجهها مدينة بيروت وسبل معالجتها، حيث تم الاتفاق على أن يقدم المركز مؤازرة فنية لدعم البلدية في إيجاد حلول مستدامة لبعض هذه المشاكل".

وأشارت إلى أنه "من المقرر أن توقع مذكرة تعاون بين بلدية بيروت والمركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا مطلع الأسبوع المقبل، بما يرسخ الشراكة في مجال حماية البيئة وتعزيز الإدارة البيئية المتكاملة في العاصمة". 
 
دائرة العلاقات العامة

الإدارة البيئية

المركز الإقليمي

الدكتور مصطفى

مدير المركز

وزير البيئة

بلدية بيروت

مصطفى حسين

