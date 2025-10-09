تعاون بيئي مرتقب بين بلدية بيروت والمركز الإقليمي للتدريب

Advertisement

استقبل محافظ القاضي ، في مكتبه، في البلدي، المصري السابق مدير للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية حسين كامل.وأفادت في في بيان، بأن "اللقاء بحث في التحديات البيئية التي تواجهها مدينة بيروت وسبل معالجتها، حيث تم الاتفاق على أن يقدم المركز مؤازرة فنية لدعم البلدية في إيجاد حلول مستدامة لبعض هذه المشاكل".وأشارت إلى أنه "من المقرر أن توقع مذكرة تعاون بين بلدية بيروت والمركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا مطلع الأسبوع المقبل، بما يرسخ الشراكة في مجال حماية البيئة وتعزيز المتكاملة في العاصمة".