Advertisement

لبنان

كرامي: وقف الحرب على غزة خطوة أولى نحو عدالة طال انتظارها

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1427321-638956285961256426.png
Doc-P-1427321-638956285961256426.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس تيار" الكرامة" النائب فيصل كرامي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "رحم الله شهداء غزّة. ونتمنى أن يكون وقف الحرب على غزّة بداية طريقٍ نحو عدالةٍ طال انتظارها.
Advertisement

كما نترحّم على شهداء لبنان ونتمنى ان تتوقف آلة الدم التي تضرب يومياً في جنوبنا وبقاعنا، وان يتم لجم نتنياهو عن مشاريعه الشيطانية.

حمى الله لبنان".
 
مواضيع ذات صلة
عون يرحّب باتفاق غزة: خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار
lebanon 24
09/10/2025 22:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: خطوة إصلاحية طال انتظارها
lebanon 24
09/10/2025 22:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: اتفاق غزة خطوة أولى نحو السلام
lebanon 24
09/10/2025 22:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يأمل في أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة
lebanon 24
09/10/2025 22:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

النائب فيصل كرامي

فيصل كرامي

نتنياهو

لبنان

شهداء

طاني

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2025-10-09
15:34 | 2025-10-09
15:22 | 2025-10-09
15:08 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:41 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24