23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كرامي: وقف الحرب على غزة خطوة أولى نحو عدالة طال انتظارها
Lebanon 24
09-10-2025
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس
تيار
" الكرامة"
النائب فيصل كرامي
عبر صفحاته على
مواقع التواصل الاجتماعي
: "رحم الله
شهداء
غزّة. ونتمنى أن يكون وقف الحرب على غزّة بداية طريقٍ نحو عدالةٍ طال انتظارها.
Advertisement
كما نترحّم على شهداء
لبنان
ونتمنى ان تتوقف آلة
الدم
التي تضرب يومياً في جنوبنا وبقاعنا، وان يتم لجم
نتنياهو
عن مشاريعه الشيطانية.
حمى الله لبنان".
مواضيع ذات صلة
عون يرحّب باتفاق غزة: خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار
Lebanon 24
عون يرحّب باتفاق غزة: خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار
09/10/2025 22:50:46
09/10/2025 22:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: خطوة إصلاحية طال انتظارها
Lebanon 24
مخزومي: خطوة إصلاحية طال انتظارها
09/10/2025 22:50:46
09/10/2025 22:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: اتفاق غزة خطوة أولى نحو السلام
Lebanon 24
الخارجية المصرية: اتفاق غزة خطوة أولى نحو السلام
09/10/2025 22:50:46
09/10/2025 22:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون يأمل في أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة
Lebanon 24
الرئيس عون يأمل في أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة
09/10/2025 22:50:46
09/10/2025 22:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
النائب فيصل كرامي
فيصل كرامي
نتنياهو
لبنان
شهداء
طاني
تيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 9/10/2025
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 9/10/2025
15:40 | 2025-10-09
09/10/2025 03:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في محافظة لبنانية... "الزفت" بديل عن المال
Lebanon 24
في محافظة لبنانية... "الزفت" بديل عن المال
15:34 | 2025-10-09
09/10/2025 03:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما كان مُقرّرًا إقفاله... إعادة فتح مطمر الكوستابرافا
Lebanon 24
بعدما كان مُقرّرًا إقفاله... إعادة فتح مطمر الكوستابرافا
15:22 | 2025-10-09
09/10/2025 03:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إعادة افتتاح أسواق بيروت
Lebanon 24
بالصور... إعادة افتتاح أسواق بيروت
15:08 | 2025-10-09
09/10/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتلة الوطنية تأمل في أن يكون اتفاق غزة بدايةً لمسار صناعة السلام في المنطقة
Lebanon 24
الكتلة الوطنية تأمل في أن يكون اتفاق غزة بدايةً لمسار صناعة السلام في المنطقة
14:44 | 2025-10-09
09/10/2025 02:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:14 | 2025-10-08
08/10/2025 04:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
16:23 | 2025-10-08
08/10/2025 04:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:40 | 2025-10-09
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 9/10/2025
15:34 | 2025-10-09
في محافظة لبنانية... "الزفت" بديل عن المال
15:22 | 2025-10-09
بعدما كان مُقرّرًا إقفاله... إعادة فتح مطمر الكوستابرافا
15:08 | 2025-10-09
بالصور... إعادة افتتاح أسواق بيروت
14:44 | 2025-10-09
الكتلة الوطنية تأمل في أن يكون اتفاق غزة بدايةً لمسار صناعة السلام في المنطقة
14:41 | 2025-10-09
أيوب: من يُهدّد السيادة حقًا؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 22:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 22:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 22:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24