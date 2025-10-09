الجميّل التقى النائب ميشال الدويهي

Advertisement

استقبل رئيس الجميّل في المركزي في الصيفي النائب ، وجرى عرض لآخر التطورات السياسية المحلية والإقليمية.كما حضر اللقاء معاون للشؤون السياسية والانتخابية وتم التأكيد على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة.