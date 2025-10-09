Advertisement

لبنان

الحجيري: الاحتلال فشل في كسر إرادة غزة والمقاومة ثابتة

Lebanon 24
09-10-2025 | 12:06
رأى رئيس حركة "النصر عمل" النائب ملحم الحجيري، ان "وقف إطلاق النار في غزة لا يعني انتهاء المعركة مع الكيان الغاصب"، مبدياً "تخوفه من عدم إلتزام هذا العدو المتغطرس المجرم، واستئناف حربه في وقتٍ لاحق".
ورأى في بيان، أن "الاحتلال فشل في تحقيق أهداف حرب إبادته على غزة رغم هول المجازر التي ارتكبها وتدميره للقطاع، بفعل الصمود الأسطوري لأبطال المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها ولصمود الشعب الفلسطيني البطل الذي قدم التضحيات الكبرى، فقد بقي أهل غزة ثابتون في أرضهم واسقطوا مشروع العدو في تهجيرهم وفي تصفية القضية الفلسطينية".

وأكد الحجيري ان "المقاومة في غزة ثابتة وقادرة، وهي لن تتنازل عن الثوابت الوطنية، وأمينة على قضية شعبها وحقه في الحرية وتحرير أرضه، يساندها في ذلك كل أحرار العالم من لبنان واليمن وايران إلى آخر الدول التي تواجه شعوبها مشروع الهيمنة الاستعمارية الأميركية والغربية والاحتلال الصهيوني". (الوكالة الوطنية)
