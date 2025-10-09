الحجيري: الاحتلال فشل في كسر إرادة غزة والمقاومة ثابتة

Advertisement

رأى رئيس حركة "النصر عمل" النائب ملحم الحجيري، ان "وقف إطلاق النار في غزة لا يعني انتهاء المعركة مع الكيان الغاصب"، مبدياً "تخوفه من عدم إلتزام هذا العدو المتغطرس المجرم، واستئناف حربه في وقتٍ لاحق".ورأى في بيان، أن " فشل في تحقيق أهداف حرب إبادته على غزة رغم هول المجازر التي ارتكبها وتدميره للقطاع، بفعل الصمود الأسطوري لأبطال بكل فصائلها ولصمود الشعب الفلسطيني البطل الذي قدم التضحيات الكبرى، فقد بقي أهل غزة ثابتون في أرضهم واسقطوا مشروع العدو في تهجيرهم وفي تصفية القضية الفلسطينية".وأكد الحجيري ان "المقاومة في غزة ثابتة وقادرة، وهي لن تتنازل عن الثوابت الوطنية، وأمينة على قضية شعبها وحقه في الحرية وتحرير أرضه، يساندها في ذلك كل أحرار العالم من واليمن وايران إلى آخر الدول التي تواجه شعوبها مشروع الهيمنة الاستعمارية الأميركية والغربية والاحتلال ". (الوكالة الوطنية)