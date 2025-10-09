"الاشتراكي" يرفض إعادة فتح مطمر الناعمة

Advertisement

أكدت وكالة داخلية الغرب في في بيان، "رفضها القاطع لما يتم تداوله عن طرح من قبل بعض الوزراء في شأن إعادة فتح مطمر ، الذي أُقفل نهائيا تنفيذا لقرار رقم ١ الصادر بتاريخ ١٧ آذار عام ٢٠١٦، والذي حدد حينها يوم الخميس في ١٩ أيار من العام نفسه تاريخا للإقفال النهائي، وذلك من المعاناة البيئية والصحية لأهالي المنطقة".واعتبرت أن "أي محاولة لإعادة إحياء هذا الملف تمثل استهتارا بصحة المواطنين وتهربا من مسؤولية الدولة في إيجاد حلول علمية مستدامة لأزمة النفايات، بدلا من العودة إلى خيارات مدمرة جربت وفشلت".وحذرت من "مغبة المضي بهذا الطرح"، وأكّدت "وقوفها إلى جانب أهالي منطقة الغرب والشحار وقرى الجوار في رفض المساس ببيئتهم وصحتهم"، داعية "الحكومة إلى اعتماد سياسات بيئية حديثة تحفظ حق اللبنانيين في العيش في بيئة سليمة وصحية".