Advertisement

لبنان

"الاشتراكي" يرفض إعادة فتح مطمر الناعمة

Lebanon 24
09-10-2025 | 12:18
A-
A+

Doc-P-1427376-638956344119232769.jpg
Doc-P-1427376-638956344119232769.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، "رفضها القاطع لما يتم تداوله عن طرح من قبل بعض الوزراء في شأن إعادة فتح مطمر الناعمة، الذي أُقفل نهائيا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ١ الصادر بتاريخ ١٧ آذار عام ٢٠١٦، والذي حدد حينها يوم الخميس في ١٩ أيار من العام نفسه تاريخا للإقفال النهائي، وذلك بعد سنوات من المعاناة البيئية والصحية لأهالي المنطقة".
Advertisement

واعتبرت أن "أي محاولة لإعادة إحياء هذا الملف تمثل استهتارا بصحة المواطنين وتهربا من مسؤولية الدولة في إيجاد حلول علمية مستدامة لأزمة النفايات، بدلا من العودة إلى خيارات مدمرة جربت وفشلت".

وحذرت من "مغبة المضي بهذا الطرح"، وأكّدت "وقوفها إلى جانب أهالي منطقة الغرب والشحار وقرى الجوار في رفض المساس ببيئتهم وصحتهم"، داعية "الحكومة إلى اعتماد سياسات بيئية حديثة تحفظ حق اللبنانيين في العيش في بيئة سليمة وصحية".  
مواضيع ذات صلة
بعدما كان مُقرّرًا إقفاله... إعادة فتح مطمر الكوستابرافا
lebanon 24
09/10/2025 22:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إعادة فتح الطريق عند جسر الرينغ بعد قطعه من قبل محتجين
lebanon 24
09/10/2025 22:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة مطمر الجديدة وافقت على طلب مجلس الإنماء والإعمار بإعادة فتحه مؤقتاً أمام أليات "رامكو" (الجديد)
lebanon 24
09/10/2025 22:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الإستمرار باستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتى نهاية العام 2026
lebanon 24
09/10/2025 22:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

قرار مجلس الوزراء

أزمة النفايات

الحزب التقدمي

مجلس الوزراء

حزب التقدم

بعد سنوات

الاشتراكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2025-10-09
15:34 | 2025-10-09
15:22 | 2025-10-09
15:08 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:41 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24