لبنان

الدفاع المدني ينفذ مناورة بحرية لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي

Lebanon 24
09-10-2025 | 12:44
أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن "عناصر وحدة الإنقاذ البحري في المديرية نفذت، بالتعاون مع شركة توتال، مناورة ميدانية في البحر لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي، بهدف تعزيز الجهوزية ورفع مستوى التنسيق والقدرات العملية في التعامل مع الحوادث البيئية البحرية".
وأشارت إلى أن "المناورة شملت استخدام معدات متخصصة لاحتواء ومعالجة بقع النفط، وتدريبات مشتركة لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التدخل". (الوكالة الوطنية)
