الدفاع المدني ينفذ مناورة بحرية لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي

أعلنت والعلاقات العامة في في بيان، أن "عناصر وحدة الإنقاذ البحري في المديرية نفذت، بالتعاون مع شركة ، مناورة ميدانية في البحر لمحاكاة مواجهة التلوث النفطي، بهدف تعزيز الجهوزية ورفع مستوى التنسيق والقدرات العملية في التعامل مع الحوادث البيئية البحرية".وأشارت إلى أن "المناورة شملت استخدام معدات متخصصة لاحتواء ومعالجة بقع ، وتدريبات مشتركة لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التدخل". (الوكالة الوطنية)