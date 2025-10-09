Advertisement

لبنان

بيانٌ توضيحيّ من الأمن العام

Lebanon 24
09-10-2025 | 13:22
A-
A+
Doc-P-1427399-638956384683279601.jpg
Doc-P-1427399-638956384683279601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان التالي:
Advertisement
تردد على بعض الوسائط الإعلامية خبر مفاده إستحصال أحد الأشخاص على جواز سفر لبناني بوقوعات غير صحيحة.
يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أنه إستكمالاً لأعمال التدقيق والتحقيق في ملف إستحصال بعض الأشخاص على جوازات سفر لبنانية بوقوعات غير صحيحة وتم مراجعة القضاء المختص في حينه والعمل بإشارته وتوقيف المعنيين وإحالتهم أمامه، كما تم مؤخراً ضبط جوازي سفر لبناني بوقوعات غير صحيحة وأجري اللازم وفقاً للأصول المحدّدة قانوناً.
تسعى المديرية العامة للأمن العام جاهدة بالتنسيق مع الإدارات الرسمية المعنية لسد الثغرات الموجودة لا سيما على صعيد المستندات الثبوتية المطلوبة للإستحصال على جواز سفر وقامت بتأمين بعض البرامج والتطبيقات الإضافية التي تساهم في التحقق من صحة هوية طالب الجواز.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
توقيف 3 إرهابيين بعملية أمنية.. بيان توضيحي للجيش
lebanon 24
09/10/2025 22:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحي من وزيرة التربية… هذا مضمونه
lebanon 24
09/10/2025 22:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحيّ من أهالي مركبا
lebanon 24
09/10/2025 22:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحيّ لـ"حزب الله" يتعلّق باحتفال الروشة
lebanon 24
09/10/2025 22:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

مكتب شؤون الإعلام

الإدارات الرسمية

المديرية العامة

وسائط الإعلام

الأمن العام

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2025-10-09
15:34 | 2025-10-09
15:22 | 2025-10-09
15:08 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:41 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24