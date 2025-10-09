بيانٌ توضيحيّ من الأمن العام

Advertisement

صدر عن في البيان التالي:تردد على بعض الوسائط الإعلامية خبر مفاده إستحصال أحد الأشخاص على جواز سفر لبناني بوقوعات غير صحيحة.يهم أن توضح أنه إستكمالاً لأعمال التدقيق والتحقيق في ملف إستحصال بعض الأشخاص على جوازات سفر لبنانية بوقوعات غير صحيحة وتم مراجعة المختص في حينه والعمل بإشارته وتوقيف المعنيين وإحالتهم أمامه، كما تم مؤخراً ضبط جوازي سفر لبناني بوقوعات غير صحيحة وأجري اللازم وفقاً للأصول المحدّدة قانوناً.تسعى العام جاهدة بالتنسيق مع المعنية لسد الثغرات الموجودة لا سيما على صعيد المستندات الثبوتية المطلوبة للإستحصال على جواز سفر وقامت بتأمين بعض البرامج والتطبيقات الإضافية التي تساهم في التحقق من صحة هوية طالب الجواز.