Advertisement

لبنان

هكذا ردّت مصادر عين التينة على تغريدة سلام

Lebanon 24
09-10-2025 | 13:22
A-
A+
Doc-P-1427400-638956385583821791.jpeg
Doc-P-1427400-638956385583821791.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت الـ"NBN" عن مصادر عين التينة قولها، إنّ "الشمس طالعة والناس قاشعة"، وذلك ردًا على تغريدة رئيس الحكومة نواف سلام. 
Advertisement

وكان سلام قد نشر عبر حسابه على منصة "إكس" التغريدة التالية: "استغربت كثيرا التصريح المنسوب اليوم الى دولة الرئيس نبيه بري والذي مفاده ان الحكومة لا تسأل عن اهلنا في الجنوب، وانها لم تقل لهم حتى "مرحبا"!".

تابع:"لذلك يهمني ان اذكر، لو صح هذا التصريح، ان اول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي ٤٨ ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية الى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال اهلنا في الجنوب والاستماع اليهم". 

اضاف: "ويهمني ان اذكر ايضا انه بغياب اي دعم خارجي لاسباب معروفة، وضمن امكانيات الدولة المحدودة، فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية الى ٦٧,٠٠٠ عائلة من العائلات المتضررة في الحرب كما اعلنت عن تقديم بدل ايجار شهري ل١٠,٠٠٠ عائلة هجرت بسبب الحرب. ناهيكم ان وزارات الاتصالات، والاشغال، والكهرباء باشرت بالاصلاحات الضرورية لاعادة الخدمات الى المناطق المتضررة. اضافة الى ذلك، فقد كلفنا مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة الاسراع في اعمالها وحولنا لها المبالغ المطلوبة منها". 

ختم: "والاهم ان حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض ب٢٥٠ مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب. لكن الاستفادة من هذا القرض لا تزال تنتظر اقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب. ونحن نتمنى عودة المجلس النيابي الكريم الى عمله التشريعي بسرعة لاجل اقرار هذا القانون كي يستفيد منه اهلنا في الجنوب وسائر المناطق المتضررة من الحرب. وكما سبق واعلنت مرارا، فان اعادة الاعمار ليست وعدا مني بل عهدا". 
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء الرئيس بري
lebanon 24
09/10/2025 22:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي ينتظر من برّاك ردّ إسرائيل... وهذا ما كشفته مصادر عين التينة
lebanon 24
09/10/2025 22:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتياحٌ كبير في عين التينة
lebanon 24
09/10/2025 22:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني من عين التينة: مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات
lebanon 24
09/10/2025 22:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون الاجتماعية

الرئيس نبيه بري

البنك الدولي

وزارة الشؤون

دولة الرئيس

عين التينة

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:40 | 2025-10-09
15:34 | 2025-10-09
15:22 | 2025-10-09
15:08 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:41 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24