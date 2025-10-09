23
لبنان
فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا
Lebanon 24
09-10-2025
|
14:00
A-
A+
فاز
لبنان
على بوتان 2 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم على ستاد حمد الكبير في النادي العربي في قطر، في المرحلة الثالثة من التصفيات التكميلية المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا
في
كرة القدم
التي تستضيفها
السعودية
في 2027.
وافتتح وليد شور التسجيل للبنان في الدقيقة 63 بتسديدة من مشارف المنطقة، متابعا كرة اخفق حارس بوتان في تشتيتها.
وأضاف جهاد
أيوب
اصابة التعزيز في الدقيقة 90 + 4 بكرة أرضية سددها من زاوية الصندوق اليسرى.
ويلتقي المنتخبان الثلاثاء المقبل على ملعب
سعود
بن عبد الرحمن
التابع لنادي الوكرة.
