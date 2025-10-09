فوز لبنان على بوتان 2 - 0 في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا

Advertisement

فاز على بوتان 2 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم على ستاد حمد الكبير في النادي العربي في قطر، في المرحلة الثالثة من التصفيات التكميلية المؤهلة لنهائيات في التي تستضيفها في 2027.وافتتح وليد شور التسجيل للبنان في الدقيقة 63 بتسديدة من مشارف المنطقة، متابعا كرة اخفق حارس بوتان في تشتيتها.وأضاف جهاد اصابة التعزيز في الدقيقة 90 + 4 بكرة أرضية سددها من زاوية الصندوق اليسرى.ويلتقي المنتخبان الثلاثاء المقبل على ملعب التابع لنادي الوكرة.