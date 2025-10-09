Advertisement

لبنان

الكتلة الوطنية تأمل في أن يكون اتفاق غزة بدايةً لمسار صناعة السلام في المنطقة

Lebanon 24
09-10-2025 | 14:44
أعلنت "الكتلة الوطنيّة" في بيان، أنها "تشارك أهل غزّة فرحهم بانتهاء الحرب والتوصّل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار"، مؤكّدةً أنّ "الأولويّة الآن هي لتنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن إنقاذ ما تبقّى وفتح مسارات المساعدات الإنسانيّة من دون تأخير".
وشدّدت الكتلة على "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع ووقف الاعتداءات المتكرّرة لضمان ثبات الاتفاق وترسيخ الاستقرار الدائم، مع الأمل في أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار صناعة السلام في المنطقة وقيام الدولة الفلسطينية برعاية عربية ودولية".

كما ودعت إلى "وقف استغلال القضيّة الفلسطينيّة في الحسابات والمصالح الإقليميّة وإلى وضع مصلحة شعوب المنطقة أوّلًا، واستخلاص العِبَر من هذه التجربة المريرة لبناء مستقبل آمن للجميع".
