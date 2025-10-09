23
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الكتلة الوطنية تأمل في أن يكون اتفاق غزة بدايةً لمسار صناعة السلام في المنطقة
Lebanon 24
09-10-2025
|
14:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "الكتلة الوطنيّة" في بيان، أنها "تشارك أهل غزّة فرحهم بانتهاء الحرب والتوصّل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار"، مؤكّدةً أنّ "الأولويّة الآن هي لتنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن إنقاذ ما تبقّى وفتح مسارات المساعدات الإنسانيّة من دون تأخير".
Advertisement
وشدّدت الكتلة على "ضرورة الانسحاب
الإسرائيلي
الكامل من القطاع ووقف الاعتداءات المتكرّرة لضمان ثبات الاتفاق وترسيخ الاستقرار الدائم، مع الأمل في أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار صناعة السلام في المنطقة وقيام
الدولة الفلسطينية
برعاية عربية ودولية".
كما ودعت إلى "وقف استغلال القضيّة الفلسطينيّة في الحسابات والمصالح الإقليميّة وإلى وضع مصلحة شعوب المنطقة أوّلًا، واستخلاص العِبَر من هذه التجربة المريرة لبناء مستقبل آمن للجميع".
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: يجب أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية لتحقيق السلام في المنطقة
Lebanon 24
غوتيريش: يجب أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية لتحقيق السلام في المنطقة
10/10/2025 01:09:41
10/10/2025 01:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مشترك صدر عن الخارجية المصرية بشأن لقاء قادة دول عربية وإسلامية مع ترامب: تأكيد على أهمية أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي
Lebanon 24
بيان مشترك صدر عن الخارجية المصرية بشأن لقاء قادة دول عربية وإسلامية مع ترامب: تأكيد على أهمية أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي
10/10/2025 01:09:41
10/10/2025 01:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: نأمل أن يكون اتفاق غزة واحدا من أعظم اتفاقات السلام التي شهدها العالم ونعمل على تحقيق ذلك
Lebanon 24
البيت الأبيض: نأمل أن يكون اتفاق غزة واحدا من أعظم اتفاقات السلام التي شهدها العالم ونعمل على تحقيق ذلك
10/10/2025 01:09:41
10/10/2025 01:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتلة الوطنية: السلاح يجب أن يُحصَر بالدولة وحدها
Lebanon 24
الكتلة الوطنية: السلاح يجب أن يُحصَر بالدولة وحدها
10/10/2025 01:09:41
10/10/2025 01:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة الفلسطينية
الكتلة الوطنية
الفلسطينية
الإسرائيلي
الدولة ال
إسرائيل
فلسطين
المري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مريم البسام في محطة "LTV"
Lebanon 24
مريم البسام في محطة "LTV"
17:03 | 2025-10-09
09/10/2025 05:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ملفات خالية من الأوراق
Lebanon 24
ملفات خالية من الأوراق
17:28 | 2025-10-09
09/10/2025 05:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الحرب ضدّ "حزب الله" فُرِضَت علينا
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الحرب ضدّ "حزب الله" فُرِضَت علينا
16:45 | 2025-10-09
09/10/2025 04:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ذاكرًا لبنان… تصريح مفاجئ لمستشار خامنئي
Lebanon 24
ذاكرًا لبنان… تصريح مفاجئ لمستشار خامنئي
16:34 | 2025-10-09
09/10/2025 04:34:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتح" - لبنان تُرحّب بإعلان وقف الحرب على غزة
Lebanon 24
"فتح" - لبنان تُرحّب بإعلان وقف الحرب على غزة
16:10 | 2025-10-09
09/10/2025 04:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:03 | 2025-10-09
مريم البسام في محطة "LTV"
17:28 | 2025-10-09
ملفات خالية من الأوراق
16:45 | 2025-10-09
مكتب نتنياهو: الحرب ضدّ "حزب الله" فُرِضَت علينا
16:34 | 2025-10-09
ذاكرًا لبنان… تصريح مفاجئ لمستشار خامنئي
16:10 | 2025-10-09
"فتح" - لبنان تُرحّب بإعلان وقف الحرب على غزة
15:40 | 2025-10-09
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 9/10/2025
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 01:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 01:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 01:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24