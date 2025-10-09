الكتلة الوطنية تأمل في أن يكون اتفاق غزة بدايةً لمسار صناعة السلام في المنطقة

Advertisement

أعلنت "الكتلة الوطنيّة" في بيان، أنها "تشارك أهل غزّة فرحهم بانتهاء الحرب والتوصّل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار"، مؤكّدةً أنّ "الأولويّة الآن هي لتنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن إنقاذ ما تبقّى وفتح مسارات المساعدات الإنسانيّة من دون تأخير".وشدّدت الكتلة على "ضرورة الانسحاب الكامل من القطاع ووقف الاعتداءات المتكرّرة لضمان ثبات الاتفاق وترسيخ الاستقرار الدائم، مع الأمل في أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار صناعة السلام في المنطقة وقيام برعاية عربية ودولية".كما ودعت إلى "وقف استغلال القضيّة الفلسطينيّة في الحسابات والمصالح الإقليميّة وإلى وضع مصلحة شعوب المنطقة أوّلًا، واستخلاص العِبَر من هذه التجربة المريرة لبناء مستقبل آمن للجميع".