ذاكرًا لبنان… تصريح مفاجئ لمستشار خامنئي

ويأتي هذا بعد إعلان حماس التوصل إلى اتفاق يشمل انسحاب القوات ، دخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى، وسط ترحيب عربي واسع.من جهتها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن تطبيق وقف النار مرهون بمصادقتها، فيما اعتبر قيادي حماس أن محاولات إسرائيلية قد تهدف لإفشال الاتفاق قبل تنفيذه.