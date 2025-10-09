23
ذاكرًا لبنان… تصريح مفاجئ لمستشار خامنئي
09-10-2025
16:34
photos
، مستشار المرشد
الإيراني
علي خامنئي
، على الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار بين حركة
حماس
وإسرائيل، في منشور عبر منصة "إكس"، قائلاً: "بدء وقف النار في غزة قد يكون خلف كواليس إنهائه في مكان آخر"، مستخدمًا هاشتاغ #العراق_اليمن_لبنان.
ويأتي هذا بعد إعلان حماس التوصل إلى اتفاق يشمل انسحاب القوات
الإسرائيلية
، دخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى، وسط ترحيب عربي واسع.
من جهتها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن تطبيق وقف النار مرهون بمصادقتها، فيما اعتبر قيادي حماس أن محاولات إسرائيلية قد تهدف لإفشال الاتفاق قبل تنفيذه.
