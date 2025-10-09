Advertisement

لبنان

مكتب نتنياهو: الحرب ضدّ "حزب الله" فُرِضَت علينا

Lebanon 24
09-10-2025 | 16:45
قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، إنّ "الحرب ضدّ "حماس" و"حزب الله" فُرِضَت علينا".
وأضاف مكتب نتنياهو أنّ "المهمة في غزة لم تنتهِ بعد".
 
