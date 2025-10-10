Advertisement

لبنان

أصيب برصاصة طائشة.. هذا ما حصل مع لاعب كرة قدم لبناني

Lebanon 24
10-10-2025 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1427517-638956768019412940.jpg
Doc-P-1427517-638956768019412940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب ابن مدينة طرابلس لاعب كرة القدم الدولي أبو بكر المل برصاصة طائشة في كتفه أثناء وجوده قرب مسجد الرحمة في منطقة القبة ـ طرابلس، جرّاء إطلاق النار الكثيف الذي شهده مخيم البداوي ابتهاجاً بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وقد نُقل المل إلى أحد مستشفيات المدينة للعلاج ووُصفت حالته بالمستقرّة.
 
 
مواضيع ذات صلة
في عكار.. رصاصة طائشة تُصيب سيدة
lebanon 24
10/10/2025 11:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشر بلومبرغ للمليارديرات: كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرات
lebanon 24
10/10/2025 11:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
lebanon 24
10/10/2025 11:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. نجاة سيدة من رصاصة طائشة
lebanon 24
10/10/2025 11:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

أبو بكر المل

منطقة القبة

مسجد الرحمة

كرة القدم

لبنان 24

أبو بكر

طرابلس

بو بكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-10-10
04:03 | 2025-10-10
04:00 | 2025-10-10
03:56 | 2025-10-10
03:54 | 2025-10-10
03:50 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24