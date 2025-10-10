أصيب برصاصة طائشة.. هذا ما حصل مع لاعب كرة قدم لبناني

Advertisement

أصيب ابن مدينة لاعب الدولي برصاصة طائشة في كتفه أثناء وجوده قرب في ـ طرابلس، جرّاء إطلاق النار الكثيف الذي شهده مخيم البداوي ابتهاجاً بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد نُقل المل إلى أحد مستشفيات المدينة للعلاج ووُصفت حالته بالمستقرّة.